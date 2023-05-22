Інцидент трапився у Миколаєві, що розташований у Львівській області. Згодом ця справа дійшла до суду та набула широкого розголосу.

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Що сталося на Львівщині

Школяр неодноразово ображав свою однокласницю. Дівчина перенесла онкологічне захворювання.

Постійний булінг дитини призвів до появи в неї ще й психологічних проблем. Після цього поліція отримала заяву від батьків дівчини. А далі почалися судові засідання.

Що вирішив суд

Відповідальність за цькування школярки понесла жінка, оскільки її син є неповнолітнім. Матір визнала свою провину. Під час слухань вона попросила суддю не обирати для неї суворого покарання.

Миколаївський райсуд визнав маму юного хулігана винною у булінгу. Тепер вона має сплатити штраф та судовий збір – 850 та 536 гривень відповідно.

До слова, рішення суду не є остаточним. Жінка має змогу подати апеляцію та оскаржити постанову.

Інші випадки булінгу у школах