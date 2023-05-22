Інцидент трапився у Миколаєві, що розташований у Львівській області. Згодом ця справа дійшла до суду та набула широкого розголосу.
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Що сталося на Львівщині
Школяр неодноразово ображав свою однокласницю. Дівчина перенесла онкологічне захворювання.
Постійний булінг дитини призвів до появи в неї ще й психологічних проблем. Після цього поліція отримала заяву від батьків дівчини. А далі почалися судові засідання.
Що вирішив суд
Відповідальність за цькування школярки понесла жінка, оскільки її син є неповнолітнім. Матір визнала свою провину. Під час слухань вона попросила суддю не обирати для неї суворого покарання.
Миколаївський райсуд визнав маму юного хулігана винною у булінгу. Тепер вона має сплатити штраф та судовий збір – 850 та 536 гривень відповідно.
Інші випадки булінгу у школах
- На Чернігівщині дівчата-підлітки цькували свою знайому та знімали її приниження на відео. Через цей інцидент поліція притягла до відповідальності не тільки кривдниць, але й їхніх батьків, а також керівництво школи.
- А у Броварах Київської області мама перевела свого сина до іншої школи через його хуліганське минуле. Однак у новому закладі школяр знову почав кривдити учнів. Через булінг їхні батьки звернулися до поліції.
- Також бувають випадки, коли дітей у школі цькують не однолітки, а дорослі. Такий інцидент нещодавно стався у Києві. Так, у школі №216 вчителька англійської прямо на уроках била та обзивала дітей, а також заперечувала російську агресію проти України.