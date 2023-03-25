Нам – самолеты, миру – мир: украинцы запустили флешмоб за предоставление F-16, дошедшего до Лондона

Ни для кого не секрет, что Украина стремится получить западные истребители, в частности, F-16. Поскольку это решение до сих пор не принято, активисты решили запустить флешмоб "Бумажные самолеты" и провести его на арене во время матча Англия – Украина 26 марта.

Флешмоб запустили около недели назад и к нему уже присоединились многие украинцы. О том, как появилась эта идея, как будет проходить флешмоб в Лондоне и как к нему присоединиться – читайте в материале 24 Канала.

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После #FreeLeopars: как появилась идея акции

В комментарии 24 Канала организатор инициативы "Бумажные самолеты" Дарья Маркова рассказала, что идея этого флешмоба возникла после того, как в сети появился гештег #FreeLeopars за предоставление Украине западных танков. Эта акция тогда вышла за пределы Украины и присоединялись к ней не только обычные пользователи сети, но и лидеры мнений – политики, артисты, блоггеры и т.д.

Сейчас для нашего контрнаступления нашим защитникам как раз не хватает более решительного оружия в виде реактивных самолетов. Мы подумали как можно сделать так, чтобы быстрым способом сказать в сети, что нам нужны самолеты и возникла идея сделать бумажный самолетик, сфотографировать его на фоне неба и опубликовать, добавив гештеги. Это легко для реализации и достаточно понятно для общества: что нужно делать и какова цель,

– рассказала Дарья Маркова.

Как присоединиться к флешмобу

Около недели назад команда Дарии совместно с альтернативным медиа WAW запустила инициативу "Бумажные самолеты" в сети для привлечения внимания мировой общественности и иностранных правительств с целью ускорения предоставления Украине реактивных самолетов.

Приобщиться к этой инициативе очень просто. Для этого нужно:

сделать бумажный самолет;

сфотографировать его в руках на фоне неба;

опубликовать в своих соцсетях с хештегами #wingwingdecision #jetsforukraine;

обозначить иностранных политиков, лидеров и международные организации;

пригласить к участию во флешмобе своих друзей;

распространять информацию об инициативе в сети, чтобы привлечь к присоединению других.

"Бумажные самолеты" – как приобщиться: видео

Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу: как пройдет акция в Лондоне

Дарья Маркова рассказала, что с ней сконтактировали представители украинско-британской организации Support Ukraine / London Euromaidan, которые рассказали, что у них тоже была идея флешмоба, поэтому они решили поддержать эту инициативу и организовать акцию во время матча Англия – Украина в Лондоне 26 марта, который начнется в 19.00 по киевскому времени.

В первую очередь активисты в Лондоне хотят поблагодарить Великобританию за уже оказанную помощь и призвать британское правительство ускорить предоставление Украине военных самолетов. Акция состоится под названием "Дайте нам крылья, чтобы защитить свободу" – это призыв президента Владимира Зеленского во время визита в Соединенное Королевство в феврале этого года.

Перед началом матча на трибуне украинского сектора болельщики развернут большой баннер с символическим изображением Короля Чарльза ІІІ, который держит в руке самолетик как символ целой акции – предоставление самолетов для Украины. Изображение логотипа Королевских воздушных сил на лацкане пиджака Короля станет отсылкой еще одной легендарной цитаты украинского президента: "В Британии Король является пилотом воздушных сил, в Украине сегодня каждый пилот Воздушных сил является королем". Специальными движениями болельщики сделают изображение Короля подвижным и привлекающим внимание журналистов и всех присутствующих на стадионе.



Баннер, который появится на матче / Фото предоставлено 24 Канала

На символической 24 минуте матча украинские болельщики начнут петь всем хорошо известную английскую песню "10 German Bombers" о 10 немецких бомбардировщиках, которых сбили воздушные силы Британии, но в адаптации к нынешним реалиям, когда украинским воздушным силам нужно каждый день сбивать российские бомбы свою страну. Организаторы акции рассчитывают на поддержку английских фанатов, чтобы после звучала в унисон.

Когда будет звучать песня, болельщики из всех секторов запустят в небо бумажные самолетики, сделанные из открыток, которые получат перед матчем. На листовках будет напечатан измененный текст песни и инструкция, как составлять самолетик.

В этот момент на трибунах появятся также плакаты на английском языке с тематическими призывами "В воздухе было 10 российских бомбардировщиков, и воздушные силы Украины нуждаются в F-16, чтобы их сбить".

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