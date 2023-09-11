Бумажный или электронный учебник: в чем нуждаются школьники для качественного обучения?

Одним из важнейших инструментов для обучения в школе является бумажный учебник. Многочисленные исследования доказывают это. В мире есть буквально несколько стран, которые перешли исключительно на цифровые средства обучения и, похоже, даже в Сингапуре, Южной Корее и скандинавских странах планируют снова вернуться к книге. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Новый вызов, с которым столкнулись школьники по всему миру

В Украине постепенный переход на электронные средства обучения и интернет-источники учебной информации начался в 2020 году с началом карантина. Ученики и ученицы нуждались в дополнительных материалах, 11 классы готовились к ВНО и все больше причин появлялось, чтобы бумажные учебники и пособия постепенно замещались электронными.

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Еще одним вызовом стало замещение учебников на видео- и аудиоматериалы, презентации, схемы и т.п. из-за отсутствия бумажных учебников во время войны. Это спровоцировало настоящий кризис чтения и развитие "клипового мышления". Это явление, когда учащиеся не понимают, не могут воспроизвести прочитанное и сделать собственные выводы.

Кризис чтения – не новый вызов, и столкнулись с этим не только украинские школьники. Так, в результатах исследования международной читательской грамотности (PIRLS) за 2021 год показано, что в Швеции трудности чтения среди 10-летних детей выросли с 12% до 19%. Более 10 лет в Швеции используют планшеты, которые дети получают уже в детских садах и начальных классах.

Этот результат настолько шокировал правительство, что министр образования Швеции Лотта Эдхольм заявила о возвращении в сферу образования старого доброго бумажного учебника. Эдхольм объяснила, что речь не идет о вытеснении электронных носителей. Мол, в каждом варианте есть свои недостатки и привилегии, однако у "физического учебника есть преимущества, которые не заменит ни один планшет".

5 класс НУШ, пришедшийся на 2022 год, вынужденно учился без бумажных учебников из-за отсутствия финансирования. Учебники и пособия не печатались, а ученики и ученицы должны были пользоваться неудобными PDF-копиями бумажных экземпляров. С таким материалом максимально неудобно работать: это далеко не электронный учебник по видео, аудио, обратной связи.

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На примере шведов можем еще раз убедиться, что сам по себе электронный учебник не является решением проблемы наличия учебников в школах. Напротив, использование только такого формата при образовательном процессе даже вредит маленьким читателям. Однако и без новейших технологий никак: во время диджитализации детям нужна не только наглядность, но и изменения формы изложения учебных материалов, много практических примеров и закрепление освоенного в формате интерактива.

Решение простое и сложное одновременно: все должно быть в комплексе. Бумажный учебник должен дополнять цифровое приложение, что станет его важной частью.

Решение – комплексное

В Законе об образовании говорится, что уже с 2024 года электронное приложение должно стать обязательным дополнением бумажного учебника. Сегодня заинтересовать ученичество можно с помощью е-приложения. Комплекс из бумажного учебника плюс цифрового е-приложения поможет улучшить восприятие материала и завоюет внимание школьников. Многие дети, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны, получат доступ к таким платформам, а значит – шанс получить качественное украинское образование.

Есть перечень требований к новому электронному приложению:

доступ онлайн/оффлайн. В военное время и учителя, и школьники, и родители должны быть готовы ко всему. Раньше мы не волновались из-за отключения электросетей, исчезновения мобильной связи и интернета и т.д. Сейчас, к сожалению, этот вопрос стоит остро. Поэтому обучение должно быть доступным, даже если пользователи находятся в бомбоубежище, выехали за границу и просто не имеют доступа в интернет.

В военное время и учителя, и школьники, и родители должны быть готовы ко всему. Раньше мы не волновались из-за отключения электросетей, исчезновения мобильной связи и интернета и т.д. Сейчас, к сожалению, этот вопрос стоит остро. Поэтому обучение должно быть доступным, даже если пользователи находятся в бомбоубежище, выехали за границу и просто не имеют доступа в интернет. Приспособленность. Е-приложение должно быть доступно всем пользователям при любых условиях – это аксиома. Согласно статистике, более 70% пользуются мобильными устройствами для обучения. В связи с этим, приложение должно быть доступно всем операционным системам, включая WEB, Android и iOS. Возможность подключения с планшета, смартфона или компьютера обеспечит доступ к непрерывному обучению всем участникам образовательного процесса.

Е-приложение должно быть доступно всем пользователям при любых условиях – это аксиома. Согласно статистике, более 70% пользуются мобильными устройствами для обучения. В связи с этим, приложение должно быть доступно всем операционным системам, включая WEB, Android и iOS. Возможность подключения с планшета, смартфона или компьютера обеспечит доступ к непрерывному обучению всем участникам образовательного процесса. Удобство. Для удобства необходимо иметь адаптивный дизайн приложения, ведь ученики и ученицы пользуются разными мобильными устройствами. Это позволит масштабировать и возвращать устройство в зависимости от потребности ребенка, что будет способствовать удобству в использовании.

Для удобства необходимо иметь адаптивный дизайн приложения, ведь ученики и ученицы пользуются разными мобильными устройствами. Это позволит масштабировать и возвращать устройство в зависимости от потребности ребенка, что будет способствовать удобству в использовании. Масштабность. Особенно в военный период приложение должно быть достаточно мощным, чтобы охватить одновременно не менее 500 000 пользователей. Непрерывная работа важна в учебном процессе – это должно быть учтено в электронном приложении.

Особенно в военный период приложение должно быть достаточно мощным, чтобы охватить одновременно не менее 500 000 пользователей. Непрерывная работа важна в учебном процессе – это должно быть учтено в электронном приложении. Результаты работы. В приложении необходим контроль результатов, чтобы родители с легкостью могли отслеживать успешность своих детей.

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В самые трудные для страны военные времена цифровое приложение обеспечит полноценным обучением тех, кто не может посещать свою школу очно или даже присоединяться к занятиям в синхронном режиме. Оно дополнит бумажный учебник: так дети не потеряют жажду чтения, не заскучают и смогут охватить гораздо больше интересной и практической информации, чем можно вместить в бумажный вариант.