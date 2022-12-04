Путин просто боится смерти, – Фейгин о мании главы Кремля к бункерной жизни

Российские журналисты обнародовали расследование о тайной сети бункеров Владимира Путина. Причины подземной жизни российского диктатора кроются глубоко в его психологии.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По результатам расследования стало известно, что у Путина есть не просто несколько бункеров, а целая сеть – официальная и неофициальная.

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Фейгин отметил, что одно из убежищ Путина расположено в Алтайских горах. Он добавил, что в основном бункеры – это старая история.

Бункеры были всегда, однако в них никто не сидел. Это просто у Путина бзик на этой теме,

– сказал правозащитник.

Как отметил Фейгин, окружение первого секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева в свое время было также обеспокоено безопасностью своего лидера. Его охраняло 9 управление КГБ, однако в этом не было ничего удивительного. А самому Брежневу и в голову не приходило все время сидеть в бункерах.

Бункеры как образ второй жизни

А вот для Владимира Путина отреконструировали и оборудовали систему бункеров. Этим процессом занимался российский олигарх Юрий Ковальчук, которого называют "личным банкиром" российского диктатора. Также свой вклад в бункерное дело внес близкий соратник Путина, российский миллиардер Аркадий Ротенберг.

Ответы на вопрос о том, зачем Путину бункеры, кроются в психологии. Мы даже не можем постичь всего, что скрывается за этим стремлением. На формальном уровне выглядит так, что Путин просто боится смерти,

– сказал Фейгин.

Он добавил, что бункер в определенном роде выступает образом второй жизни.

Символизм бункеров Путина

По словам правозащитника, в целом бункерная тема Путина имеет глубокое символическое значение.

Это символ того, что Путину ничего не страшно, то есть в случае чего он спрячется. Для мировоззрения Путина очень естественно представлять, что бункер – это теплое и безопасное место,

– отметил Фейгин.

Правозащитник намекнул, что у российского диктатора также могут быть определенные психические отклонения, которыми должны заниматься врачи. Он добавил, что у главы Кремля нет особой необходимости покидать своего убежища. Именно поэтому вряд ли Путин отправится в поездку на Донбасс, которую анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Зачем из бункера ездить в Луганск? Ведь можно построить Луганск в бункере и сделать вид, что Путин там побывал", – сказал Фейгин.

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Российский правозащитник напомнил, что Владимир Путин имеет тягу к оккультизму. В частности, в составе Федеральной службы охраны даже есть специальный генерал Александр Комов, который занимается астрологами, черными магами и экстрасенсами.

"Это вообще немыслимо, но все свидетельствует о том, что это правда. Вспомните посылки с глазами животных, которые рассылали украинским посольствам. Может, Путин сказал Комову: "А давайте ответим им", – предположил Фейгин.

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Подземная жизнь Путина: коротко