Позывной "бункерный": в разведке рассказали, знают ли о расположении бункеров Путина
Ни для кого не секрет, что российский президент Владимир Путин имеет бункеры, в которых постоянно прячется. В Главном управлении разведки отметили, что украинским спецназовцам хорошо известно, где расположены эти объекты.
Об этом рассказал во время интервью в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он также добавил, что Путин не пускает своих двойников в бункеры, передает 24 Канал.
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Путин прячется в подземельях
Юсов сообщил, что российский президент имеет несколько бункеров. Информация о них известна Главному управлению разведки и постоянно обновляется. В то же время в разведке не стали говорить, какое именно количество бункеров имеет Путин.
Но понятно, что у него один из позывных это "бункерный". Он любит это дело, как Граф Дракула прячется в этих глубоких подземельях,
– добавил Юсов.
Представитель разведки также сообщил, что в свои бункеры Путин не пускает двойников. Зато российский президент отправляет их на задание, где не так безопасно.
Путин и его бункеры: что известно
- С начала полномасштабного вторжения Путин все больше времени начал проводить в своих бункерах. Одним из таких является огромное хранилище в Геленджике, что в Краснодарском крае России. Журналисты неоднократно публиковали различные расследования.
- Так, в 2023 году журналисты The Business Insider заявляли, что во дворце в Геленджике есть большой бункер, в котором Путин прячется чаще всего. Получив планы строительства, журналисты заявили, что дворцовым комплексом змейкой проходят два сложных тоннеля, служащих жизненно важными сообщениями с подземными структурами. Центральный лифт спускается на потрясающую глубину около 50 метров, обеспечивая доступ к этим туннелям.
- И такой бункер у Путина не один. К примеру, журналисты также установили, что российский президент также имеет укрытие и в Москве. Там тоннели рыли на глубине до 200 метров.
- Сколько бункеров имеет Путин – неизвестно. Журналисты как-то замечали, что только в Москве есть по меньшей мере 5 бункеров, а также в Сибири, Балашихе, Чехове и Калуге.
- К слову, Путин провел в бункерах все начало полномасштабного вторжения. Российский президент почти ни с кем не встречался и только 18 ноября 2022 года он провел заседание Совета безопасности очно, а не онлайн.