Лукашенко вылил много грязи на Путина: мятеж Пригожина вызвал волну "сливов" информации
Появилась информация, что борт владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вернулся из Беларуси в Москву. Однако, если вернулся самолет, это не значит, что там был сам Пригожин.
Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сейчас распространяют много фейков о мятеже Пригожина.
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"Сейчас такая ситуация, когда все начинают "сливать" интересную информацию. Кстати, больше всего информации "слил" белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он рассказал, как все происходило, и вылил много грязи на Путина. Такого не ожидали даже от самых оппозиционных людей", – считает Жирнов.
Сговор Пригожина и Суровикина
Иностранные СМИ пишут, что главарь вагнеровцев мог вступить в сговор с генералом Сергеем Суровикиным. Сергей Жирнов подчеркнул, что это ни для кого не секрет, ведь Суровикина называли ставленником Пригожина еще 8 месяцев назад.
Экс-агент КГБ убежден, что Пригожину помогал не только Суровикин. Он назвал имена Михаила Мизенцева, экс-замминистра обороны страны-агрессора, и первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева.
У него еще был Мезенцев, который был начальником тыла, которого Путин уволил. Пригожин дал ему работу в своей банде. Мы знаем, что генерал Алексеев сидел с ним в Ростове и записал интервью, в котором не сильно осуждал Пригожина,
– сказал он.
Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео
Пригожин и Суровикин: что пишет New York Times
- Высокопоставленные американские официальные лица предполагают, что союз между генералом Суровикиным и Пригожиным может объяснить, почему Пригожин все еще жив. Хотя во время мятежа Суровикин высказался против него и призвал российские войска в Украине сохранять свои позиции и не присоединяться к "походу на Москву".
- Бывший чиновник назвал это обращение похожим на "видео с заложниками". Якобы язык тела российского генерала свидетельствует о том, что ему неудобно осуждать бывшего союзника, который разделял его взгляды на российское военное руководство.
- Официальные лица США также заявили, что есть признаки того, что другие российские генералы, возможно, поддержали попытку Пригожина сменить руководство министерства обороны силой.
- В США считают, что глава ЧВК "Вагнера" не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие чиновники придут ему на помощь и что другие силы помогут его наемникам.