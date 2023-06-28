Лукашенко вылил много грязи на Путина: мятеж Пригожина вызвал волну "сливов" информации

Появилась информация, что борт владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина вернулся из Беларуси в Москву. Однако, если вернулся самолет, это не значит, что там был сам Пригожин.

Такое мнение 24 Каналу выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, сейчас распространяют много фейков о мятеже Пригожина.

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"Сейчас такая ситуация, когда все начинают "сливать" интересную информацию. Кстати, больше всего информации "слил" белорусский диктатор Александр Лукашенко. Он рассказал, как все происходило, и вылил много грязи на Путина. Такого не ожидали даже от самых оппозиционных людей", – считает Жирнов.

Сговор Пригожина и Суровикина

Иностранные СМИ пишут, что главарь вагнеровцев мог вступить в сговор с генералом Сергеем Суровикиным. Сергей Жирнов подчеркнул, что это ни для кого не секрет, ведь Суровикина называли ставленником Пригожина еще 8 месяцев назад.

Экс-агент КГБ убежден, что Пригожину помогал не только Суровикин. Он назвал имена Михаила Мизенцева, экс-замминистра обороны страны-агрессора, и первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева.

У него еще был Мезенцев, который был начальником тыла, которого Путин уволил. Пригожин дал ему работу в своей банде. Мы знаем, что генерал Алексеев сидел с ним в Ростове и записал интервью, в котором не сильно осуждал Пригожина,

– сказал он.

Жирнов о мятеже Пригожина: смотрите видео

Пригожин и Суровикин: что пишет New York Times