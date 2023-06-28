Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, зараз поширюють багато фейків про заколот Пригожина.

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"Зараз така ситуація, коли всі починають "зливати" цікаву інформацію. До речі, найбільше інформації "злив" білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко. Він розповів, як все відбувалось, та вилив багато бруду на Путіна. Такого не очікували навіть від найбільш опозиційних людей", – вважає Жирнов.

Змова Пригожина та Суровікіна

Іноземні ЗМІ пишуть, що ватажок вагнерівців міг вступити у змову із генералом Сєргєєм Суровікіним. Сергій Жирнов підкреслив, що це ні для кого не секрет, адже Суровікіна називали ставлеником Пригожина ще 8 місяців тому.

Ексагент КДБ переконаний, що Пригожину допомагав не лише Суровікін. Він назвав імена Міхаіла Мєзєнцева, ексзаступника міністра оборони країни-агресорки, та першого заступника начальника ГРУ Владіміра Алєксєєва.

У нього ще був Мєзєнцев, який був начальником тилу, якого Путін звільнив. Пригожин дав йому роботу у своїй банді. Ми знаємо, що генерал Алєксєєв сидів з ним в Ростові та записав інтерв’ю, у якому не сильно засуджував Пригожина,

– сказав він.

Жирнов про заколот Пригожина: дивіться відео

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