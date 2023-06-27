Могут найтись те, кто захотят повторить: готов ли Путин к новому "перевороту"

После попытки "переворота" Евгения Пригожина в России могут найти лица, которые захотят это повторить. Российский диктатор Владимир Путин может ужесточить меры безопасности, но он не сможет противостоять новым мятежам.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров. По его словам, Путин делает вид, что он победитель, однако на самом деле он дал заднюю и был вынужден договариваться с Пригожиным.

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Сломанное табу на "перевороты"

Федоров отметил, что ранее считалось, что подобные события в России невозможны. Факт, что Пригожина никак не наказали, может побудить других сделать попытку захватить власть вооруженным путем.

Вожак вагнеровцев не смог достичь своей цели, потому что развернул своих наемников. Однако этот бунт не был подавлен вооруженным путем, российскому диктатору пришлось договариваться с Пригожиным. Путин лжет о своей "победе".

Факт, что инициатору мятежа удалось избежать наказания, свидетельствует о том, что могут найтись люди, которым очень захочется повторить этот опыт, но уже с учетом событий 23 – 24 июня: как вести себя, чтобы захватить власть, пользуясь поддержкой населения и нейтралитетом армии,

– объяснил он.

Путин не умеет делать выводы

Военный эксперт подчеркнул, что в России могут усилить наблюдение за армией, силовыми структурами. Однако Путин не умеет делать выводы, поэтому все старания будут тщетны.

"Путин не может изменить тот факт, что в военной сфере, сфере спецслужб есть и будут люди, которые симпатизируют таким персонажам, как Гиркин, Пригожин, которые обещают "социальную справедливость", навести порядок, спасти армию от поражений и так далее", – добавил Федоров.

Мятеж Пригожина: главное