Бунт против статуса "пушечного мяса": в квазиреспублике Донбасса женщины штурмуют прокуратуру

В псевдореспублике луганских боевиков продолжаются бунты женщин, родственники которых мобилизованы оккупантами на войну. Местные жительницы возмущены, что к их близким относятся как к "пушечному мясу", в ответ им только разводят руками.

Женское "восстание" продолжается на оккупированной территории Луганщины. Видео разборок родственниц мобилизованных с так называемой "властью" попало в сеть.

Ранее Из-за массовой гибели мужчин: жены мобилизованных на Донбассе хотят бунтовать против "власти"

Родственницы мобилизованных хотели штурмовать военную прокуратуру

Женщины, чтобы добиться ответов, решили брать штурмом военную прокуратуру. По дороге туда родственницы встретили так называемого "министра иностранных дел ЛНР" Владислава Дейнего.

Женщины говорят, что их мужей и сыновей бросило российское командование

Женщины рассказали, что их мужчины сейчас в Белгородском районе, они сложили оружие, потому что их бросило российское командование. Сейчас они – ни туда, ни сюда, ведь российские пограничники им заявили, что их пребывание на этой территории – нелегальное. Более того, им сказали обращаться к лидеру луганских боевиков Леониду Пасечнику, чтобы их эвакуировали.

Они отступили из Харькова и теперь их считают дезертирами. Они сдали оружие, вышли из боевых действий,

– объясняли Дейнего местные жительницы.

Теперь мобилизованные с оккупированных территорий Луганской области не могут вернуться домой. Так называемый "главный дипломат квазиреспублики", пожалуй, очень "внимательно" слушал собеседниц, потому что, по крайней мере, трижды переспрашивал о месте нахождения мужчин и не мог понять, на какой территории это – Украины или России.

Они не сдались, их разбили, – женщины

Женщины подчеркнули, что речь идет не о военных, а о шахтерах и обычных "работниках". Они сказали, что потери очень большие: много убитых, раненых и пленных. Тех, кто остался на территории Харьковщиныне позволяют оставлять позиции.

Женщины постоянно повторяли, что мужчины "не сдались, их разбили полностью". При этом Дейнего только кивал головой и делал вид, что кому-то звонит по телефону.

Они спасали свою жизнь, кто это смог сделать. Они с автоматами, а там были танки,

– кричали родственницы мобилизованных.

Ранее подобный бунт произошел в Ровеньках, что на оккупированной части Луганщины. Здесь женщины штурмовали военкомат, требуя встречи с Пасечником.

Как женщины требовали ответа от так называемой "власти": смотрите в видео

Какие потери оккупантов в войне в Украине: по состоянию на 16 мая

С 24 февраля наши военные ликвидировали 27 700 российских оккупантов.

Только за сутки ВСУ уничтожили 300 врагов.

Потери в технике:

– танков – 1 228 единиц;

– боевых бронированных машин – 2 974 единицы;

– артиллерийских систем – 577 единиц;

– РСЗО – 195 единиц;

– средств ПВО – 89 единиц;

– самолетов – 200 единиц;

– вертолетов – 165 единиц;

– автомобильной техники и цистерн с топливом – 2 101 единица;

– кораблей / катеров – 13 единиц;

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 единиц;

– специальной техники – 42 единицы;

– крылатых ракет – 97 единиц.

Узнайте в видео: как оккупантов разгромили в Белогоровке