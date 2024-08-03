Буданов четко ответил, готовы ли россияне к бунту

Россияне в последнее время сталкиваются с такими проблемы, как подтопленные регионы, жизнь во тьме и возможный запрет торговли валютой. Однако даже учитывая эти факторы они не готовы к бунту.

Об этом в эфире телемаратона заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал. Он убежден, что бунт в России сам по себе не произойдет, ведь сейчас там нет сильного лидера.

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Бунт в России маловероятен

К сожалению, надо констатировать, что они довольно такие системно адаптируют свое общество к этим проблемам. И в принципе уровень запроса в их обществе (до протестов – 24 Канал) гораздо ниже, чем в нашем. Бунт сам по себе не может состояться. Такое, как сделал Пригожин, может сделать только сильный лидер. А такого пока не предвидится,

– указал Буданов.

К слову, в этом же интервью Буданов рассказал, что Украине удалось отсрочить очередной российский обстрел. Этому способствовали удары дронов, которые наделали немало беды на российских аэродромах – в частности, "Оленьи". Были поражены российские бомбардировщики.