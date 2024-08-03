Про це в етері телемаратону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає 24 Канал. Він переконаний, що бунт у Росії сам по собі не відбудеться, адже наразі там немає сильного лідера.

Дивіться також Дикі воїни пустелі, які ненавидять росіян: хто такі туареги і чому знищують вагнерівців в Африці

Бунт у Росії малоймовірний

На жаль, треба констатувати, що вони досить такі системно адаптують своє суспільство до цих проблем. Та й в принципі рівень запиту в їх суспільстві (до протестів – 24 Канал) набагато нижчий, ніж в нашому. Бунт сам по собі не може відбутись. Таке, як зробив Пригожин, може зробити тільки сильний лідер. А такого поки що не вбачається,

– вказав Буданов.

До слова, у цьому ж інтерв'ю Буданов розповів, що Україні вдалося відтермінувати черговий російський обстріл. Цьому сприяли удари дронів, які наробили чимало біди на російських аеродромах – зокрема, "Оленьї". Були уражені російські бомбардувальники.