Подоляк сказал, может ли Пригожин перейти на сторону Лукашенко

Диктатор Александр Лукашенко принял в Беларуси Евгения Пригожина и его наемников. Нелегитимный белорусский лидер не решится руководить ЧВК "Вагнера" из-за собственных страхов и нехватки средств для ее содержания.

Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он убежден, что Лукашенко очень испугался мятежа вагнеровцев, который состоялся в России

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Вагнеровцы пошли против "хозяина"

Михаил Подоляк убежден, что Лукашенко не захочет финансировать боевиков, которые уже пошли против диктатора Владимира Путина. Его очень испугали события в России.

Пригожин пошел на мятеж против своего "хозяина". Для него Лукашенко – это никто. Лукашенко – это маленькое существо, имеющее публичные пропагандистские влияния, но не имеющее никаких существенных ресурсов. Из любого уголка Беларуси в Минск можно будет пройти через 5 – 6 часов и взять под контроль все, что находится в городе,

– объяснил он.

Чиновник подчеркнул, что Лукашенко не будет держать в Беларуси большую часть вагнеровцев. Часть наемников Пригожина перейдет в минобороны, другие – в росгвардию или попытаются бежать в Африку.

"Я думаю, что это будет выглядеть так: маленькое количество инструкторов ЧВК "Вагнера", офисы на территории Минска или другого населенного пункта. Они будут предоставлять услуги в Марьиной Горке, где расположена едва ли не единственная боеспособная бригада спецподразделения Беларуси, по консультированию, как вести себя на современной войне", – предположил советник главы ОПУ.

Подоляк о вагнеровцах в Беларуси: смотрите видео

Беларусь все получает от России

Советник главы ОПУ отметил, что Пригожин получал на содержание своих наемников огромные средства, вооружение и отдельно зарабатывал на этом. В то же время у Беларуси нет возможности финансировать вагнеровцев в таком объеме.

Беларусь все получает из России. Было бы дико, если бы Россия полностью разорвала ЧВК "Вагнера", но дала деньги Лукашенко финансировать вооруженную группу, которая может в любой момент проявить нелояльность Лукашенко или России,

– сказал Подоляк.

Ряд стран признал ЧВК "Вагнера" террористической организацией. Недавно Владимир Путин признал, что Кремль финансировал наемников Пригожина. Таким образом государственная военная компания России имеет террористический статус.

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