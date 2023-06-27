Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, эти лица спровоцировали Пригожина на мятеж, но они также лояльны к Путину.
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"Это часть "ФСБ-шников", которые в определенной степени связаны с Сечиным и несколькими другими лицами. Они так же лояльны к Путину, но поняли, что нужно менять ситуацию. Спровоцировав эту историю, они показали всем другим элитам, что Путин – уже не вариант", – считает политолог.
Путин условно у власти, но руководят другие
Рейтерович отметил, что эти группы влияния хотели показать, что для власти нужен кто-то помоложе. Однако они не планируют уничтожать Владимира Путина.
Они не собираются его уничтожать. Хотят его оставить условно у власти, совершить тот транзит, о котором говорили многие годы. Он отойдет в сторону, но руководить будут уже другие люди,
– объяснил он.
Политолог подчеркнул, что этим лицам было важно вызвать определенную реакцию у российского общества. Им это удалось, ведь над Путиным в стране-агрессорке уже все смеются.
"Это было спровоцировано, но это история о борьбе разных групп влияния, которые борются за власть. Все они люди, которые ненавидят Украину, Запад и готовы продолжать войну", – подчеркнул Рейтерович.
Рейтерович о "перевороте" Пригожина: смотрите видео
Хотели "заработать баллы" в глазах Запада
По мнению Рейтеровича, такой "переворот" мог иметь цель выстроить другие отношения с Западом после того, как некоторые лица "безболезненно" заберут власть. Однако на получение власти им нужно время.
Если им будет это удаваться со сложностями, а, скорее всего, так и будет, они будут готовы закончить войну против Украины, уйти с оккупированных территорий и подать это населению как большое достижение и "заработать баллы" в глазах Запада. Здесь циничный расчет,
– добавил политолог.
"Восстание" вагнеровцев: последние новости
- Аналитическая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что в Беларусь прилетел самолет руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Борт, на котором, предположительно находился главарь, сел в аэропорту утром 27 июня. Самолет совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском.
- В России прекратили уголовное дело против мятежа Евгения Пригожина. В ходе расследования было установлено, что участники 24 июня прекратили преступные действия.
- Издание CNN написало, что разведка США знала о планах мятежа Пригожина. Разведывательные данные были настолько секретными, что передали лишь некоторым союзникам, в частности высокопоставленным британским чиновникам. Некоторые официальные лица НАТО уже выразили разочарование из-за того, что разведывательные данные не были переданы им.
- Аналитики ISW считают, что Путин может сделать из Беларуси ловушку для боевиков ЧВК "Вагнера". Боевики в Беларуси вряд ли смогут укрыться от российских указов об экстрадиции, если Путин обвинит их в государственной измене.