Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, ці особи спровокували Пригожина на заколот, але вони також лояльні до Путіна.
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"Це частина "ФСБ-шників", які певною мірою пов'язані із Сєчіним та кількома іншими особами. Вони так само лояльні до Путіна, але зрозуміли, що потрібно змінювати ситуацію. Спровокувавши цю історію, вони показали всім іншим елітам, що Путін – вже не варіант", – вважає політолог.
Путін умовно при владі, але керують інші
Рейтерович зазначив, що ці групи впливу хотіли показати, що для влади потрібен хтось молодший. Однак вони не планують знищувати Владіміра Путіна.
Вони не збираються його знищувати. Хочуть його залишити умовно при владі, зробити той транзит, про який говорили багато років. Він відійде в сторону, але керувати будуть вже інші люди,
– пояснив він.
Політолог підкреслив, що цим особам було важливо викликати відповідну реакцію у російського суспільства. Їм це вдалось, адже над Путіним у країні-агресорці вже усі сміються.
"Це було спровоковано, але це історія про боротьбу різних груп впливу, які борються за владу. Всі вони є людьми, які ненавидять Україну, Захід та готові продовжувати війну", – наголосив Рейтерович.
Рейтерович про "переворот" Пригожина: дивіться відео
Хотіли "заробити бали" в очах Заходу
На думку Рейтеровича, такий "переворот" міг мати мету вибудувати інші стосунки із Заходом після того, як певні особи "безболісно" заберуть владу. Однак на отримання влади їм потрібен час.
Якщо їм буде це вдаватись зі складнощами, а, найімовірніше, так і буде, вони будуть готові закінчити війну проти України, піти з окупованих територій та подати це населенню як великий здобуток та "заробити бали" в очах Заходу. Тут цинічний розрахунок,
– додав політолог.
"Повстання" вагнерівців: останні новини
- Аналітична група "Білоруський Гаюн" повідомила, що до Білорусі прилетів літак керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. Борт, на якому, ймовірно, перебував ватажок, сів в аеропорту зранку 27 червня. Літак здійснив посадку на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом.
- У Росії припинили кримінальну справу проти заколоту Євгенія Пригожина. Під час розслідування було встановлено, що учасники 24 червня припинили злочинні дії.
- Видання CNN написало, що розвідка США знала про плани заколоту Пригожина. Розвідувальні дані були настільки секретними, що передали лише деяким союзникам, зокрема, високопоставленим британським чиновникам. Деякі офіційні особи НАТО вже висловили розчарування через те, що розвідувальні дані не були передані їм.
- Аналітики ISW вважають, що Путін може зробити з Білорусі пастку для бойовиків ПВК "Вагнера". Бойовики в Білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо Путін звинуватить їх у державній зраді.