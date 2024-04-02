Аварии на Киевщине из-за непогоды: некоторые линии отключены, энергетики перешли в усиленный режим
Источник:Киевская областная военная администрация
Глава КОВА Руслан Кравченко сообщил, что непогода в Киевской области вызвала повреждения крыш и аварии в электросетях. К счастью, информации о пострадавших пока нет.
И действительно, ближе к вечеру 2 апреля столицу и область накрыла настоящая пылевая буря. Стало трудно дышать, небо потемнело и поднялся порывистый ветер. В сети распространили многочисленные видео бури в Киеве – кадры впечатляют.
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Какие последствия непогоды в столичном регионе
На Киевщине в результате непогоды в пяти районах области зафиксирован ряд случаев разрушения кровель в зданиях и падения деревьев. В частности, в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Бориспольском районах. По состоянию на 20:00 сообщений о пострадавших в результате ухудшения погодных условий не поступало,
– говорится в сообщении главы КОВА.
Руслан Кравченко сообщил, что уже зафиксировано почти 30 обращений о повреждении имущества. Буря на Киевщине повредила крыши ряда частных домов, социальных учреждений, одного из предприятий, гаражей. Деревья и заборы упали на линии электропередач, машины, автодороги.
Если присмотреться, то заметно, что на некоторых фотографиях – оборванные провода / Фото КОВА
Есть проблемы с электроснабжением
Непогода вызвала аварии в сетях, было отключено 42 линии 10 кВ. Последствия непогоды оперативно устраняют.
Какие районы Киевщины пострадали от стихии:
- Белоцерковский (там самые большие разрушения);
- Бориспольский;
- Бучанский;
- Фастовский;
- Обуховский.
Сейчас все оперативные службы работают в усиленном режиме, помогая людям.
"Энергетики уже ликвидируют последствия непогоды. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач!" – написали в ДТЭК.
Пыль из Сахары добралась до Киева
На Киевщине 2 апреля была гроза, в отдельных районах области град. Синоптики предупреждали о порывах ветра, а пользователи делились видео, как ветер срывает металл с многоэтажек и двигает мусорники. После грозы стало немного легче дышать и прибило пыль. Днем ранее похожая ситуация была во Львове.
1 апреля Украину накрыла пыль из Сахары. До этого она гостила в Европе. Через несколько дней ситуация должна измениться, ведь будут дожди. На 3 апреля на Киевщине также прогнозируют грозу и порывы ветра.
"Так песок, который попал мне в глаз, из самой Сахары?" – смеются в сети. Некоторые пользователи назвали это масштабной рекламой фильма "Дюна", 24 Канал собрал лучшие мемы о пыли из Сахары.