Аварии на Киевщине из-за непогоды: некоторые линии отключены, энергетики перешли в усиленный режим

Глава КОВА Руслан Кравченко сообщил, что непогода в Киевской области вызвала повреждения крыш и аварии в электросетях. К счастью, информации о пострадавших пока нет.

И действительно, ближе к вечеру 2 апреля столицу и область накрыла настоящая пылевая буря. Стало трудно дышать, небо потемнело и поднялся порывистый ветер. В сети распространили многочисленные видео бури в Киеве – кадры впечатляют.

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Какие последствия непогоды в столичном регионе

На Киевщине в результате непогоды в пяти районах области зафиксирован ряд случаев разрушения кровель в зданиях и падения деревьев. В частности, в Бучанском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Бориспольском районах. По состоянию на 20:00 сообщений о пострадавших в результате ухудшения погодных условий не поступало,

– говорится в сообщении главы КОВА.

Руслан Кравченко сообщил, что уже зафиксировано почти 30 обращений о повреждении имущества. Буря на Киевщине повредила крыши ряда частных домов, социальных учреждений, одного из предприятий, гаражей. Деревья и заборы упали на линии электропередач, машины, автодороги.

Если присмотреться, то заметно, что на некоторых фотографиях – оборванные провода / Фото КОВА

Есть проблемы с электроснабжением

Непогода вызвала аварии в сетях, было отключено 42 линии 10 кВ. Последствия непогоды оперативно устраняют.

Какие районы Киевщины пострадали от стихии:

Белоцерковский (там самые большие разрушения);

Бориспольский;

Бучанский;

Фастовский;

Обуховский.

Сейчас все оперативные службы работают в усиленном режиме, помогая людям.

"Энергетики уже ликвидируют последствия непогоды. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач!" – написали в ДТЭК.

Пыль из Сахары добралась до Киева

На Киевщине 2 апреля была гроза, в отдельных районах области град. Синоптики предупреждали о порывах ветра, а пользователи делились видео, как ветер срывает металл с многоэтажек и двигает мусорники. После грозы стало немного легче дышать и прибило пыль. Днем ранее похожая ситуация была во Львове.

1 апреля Украину накрыла пыль из Сахары. До этого она гостила в Европе. Через несколько дней ситуация должна измениться, ведь будут дожди. На 3 апреля на Киевщине также прогнозируют грозу и порывы ветра.

"Так песок, который попал мне в глаз, из самой Сахары?" – смеются в сети. Некоторые пользователи назвали это масштабной рекламой фильма "Дюна", 24 Канал собрал лучшие мемы о пыли из Сахары.