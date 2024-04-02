І справді, ближче до вечора 2 квітня столицю та область накрила справжня пилова буря. Стало важко дихати, небо потемнішало та піднявся рвучкий вітер. У мережі поширили численні відео бурі у Києві – кадри вражають.

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Які наслідки негоди в столичному регіоні

На Київщині внаслідок негоди в п'яти районах області зафіксовано низку випадків руйнування покрівель у будівлях та падіння дерев. Зокрема, у Бучанському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському та Бориспільському районах. Станом на 20:00 повідомлень про потерпілих внаслідок погіршення погодних умов не надходило,

– йдеться в повідомленні очільника КОВА.

Руслан Кравченко повідомив, що вже зафіксовано майже 30 звернень про пошкодження майна. Буря на Київщині пошкодила дахи низки приватних будинків, соціальних закладів, одного з підприємств, гаражів. Дерева та паркани впали на лінії електропередач, автівки, автошляхи.

Якщо придивитися, то помітно, що на деяких світлинах – обірвані дроти / Фото КОВА

Є проблеми з електропостачанням

Негода спричинила аварії в мережах, було відключено 42 лінії 10 кВ. Наслідки негоди оперативно усувають.

Які райони Київщини постраждали від стихії:

Білоцерківський (там найбільші руйнування);

Бориспільський;

Бучанський;

Фастівський;

Обухівський.

Наразі всі оперативні служби працюють у посиленому режимі, допомагаючи людям.

"Енергетики вже ліквідовують наслідки негоди. Будьте обережні, не нехтуйте правилами безпеки та не наближайтесь до ліній електропередач!" – написали в ДТЕК.

Пил із Сахари дістався Києва

На Київщині 2 квітня була гроза, в окремих районах області град. Синоптики попереджали про пориви вітру, а користувачі ділилися відео, як вітер зриває метал з багатоповерхівок і рухає смітники. Після грози стало трохи легше дихати і прибило пил. Днем раніше схожа ситуація була у Львові.

1 квітня Україну накрив пил із Сахари. Доти він гостював у Європі. За кілька днів ситуація має змінитися, адже будуть дощі. На 3 квітня на Київщині також прогнозують грозу та пориви вітру.

"То пісок, який потрапив мені в око, із самої Сахари?" – сміються у мережі. Деякі користувачі назвали це масштабною рекламою фільму "Дюна", 24 Канал зібрав найкращі меми про пил із Сахари.