Игрушка в украинском наряде очень испугала россиян: в Бурятии из-за нее эвакуировали людей

В России произошел настоящий переполох из-за игрушечной овцы в национальной украинской одежде. Жители Бурятии так испугались из-за символики Украины, что вывели людей из магазина и вызвали на место событий силовиков.

Инцидент произошел в поселке Селенгинск. Там местная 37-летняя жительница нашла игрушку. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Россияне запаниковали из-за игрушки

Женщина отнесла игрушечную овцу в магазин. Также она сфотографировала находку и выложила фотографию через мессенджер в местную группу, чтобы найти ее владельца.

В соцсетях уже есть фотография этой игрушки. На кадрах можно увидеть, что она одета в национальный украинский костюм. На овце написано, что она споет "душевную украинскую народную песню "Несе Галя воду", если нажать кнопку.



Из-за этой игрушки эвакуировали целый магазин / Фото из соцсетей

Плюшевое животное очень испугало сотрудников магазина. Они провели эвакуацию людей и вызвали в магазин ОМОН и ФСБ. Силовики проверили игрушку, однако не нашли в ней взрывчатку и других опасных веществ.

Другие курьезные истории с игрушками и россиянами

Не так давно в Китае создали игрушечного Рамзана Кадырова. Кремлевские прихвостни начали этим гордиться и назвали так называемого председателя Чечни "борцом за справедливость".

Ранее пропагандисты Кремля кичились якобы созданием военного робота М-81, который будто бы может выполнять боевые задачи. Позже выяснилось, что россияне просто заказали китайскую игрушку из онлайн-магазина и представили ее как свою военную разработку.

, схожий случай произошел в Краснодаре в октябре 2022 года. Там тоже силовики проверяли игрушечную овцу и тоже ничего в ней не нашли.