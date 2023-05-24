Сотрудники полиции увидели в российских флагах на машинах намеки на экстремистскую пропаганду. Об этом пишут вражеские медиа, передает 24 Канал.

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Что не понравилось полиции

В Москве и области 23 мая произошли два схожих случая. В столице страны-агрессора полиция остановила автомобиль 37-летней женщины из-за того, что на ее номерах выцвел триколор. Он превратился в бело-сине-белый флаг.

Эта ситуация повторилась в Зеленограде. Там 65-летнюю женщину также задержали из-за отсутствия красного цвета на номерах машины. Женщина-водитель пыталась объяснить свою невиновность. Она предположила, что триколор мог выцвести из-за солнечных лучей.

Какое наказание грозит женщинам

Правоохранителей московской области не устроили никакие объяснения. Они забрали женщин в отделения и составили протокол за пропаганду экстремистской символики.

Более того, 37-летнюю москвичку российская полиция посадила в спецприемник. Там она будет находиться до начала судебных заседаний. По местному законодательству обеим женщинам грозит тюрьма или штраф.



Задержанная москвичка / Фото из соцсетей

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