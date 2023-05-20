Дрони якобы обнаружили на территории Академии водного транспорта. Об этом сообщают российские пропагандисты. 24 Канал.

Интересно Слышали сильные взрывы: россияне жалуются из-за неизвестного дрона в 100 километрах от Москвы

В Москве снова паникуют из-за неизвестного дрона

По словам пропагандистов, беспилотник был обнаружен на территории Академии водного транспорта в центре Москвы. Дрон с камерой якобы обнаружил охранник во время утреннего обхода территории на Новоданиловской набережной.

На место прибыли сотрудники полиции. Также ожидают приезда взрывотехников.

Кто запустил беспилотник и как он попал на территорию – неизвестно. Но будет не видно, если россияне в этом, как всегда, обвинят Украину.



Дрон, который якобы нашли в Москве / фото росСМИ

Россиянам часто бредят беспилотники