Дроні нібито знайшли на території Академії водного транспорту. Про це повідомляють російські пропагандисти, інформує 24 Канал.

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У Москві знову панікують через невідомий дрон

За словами пропагандистів, безпілотник виявили на території Академії водного транспорту у центрі Москви. Дрон з камерою нібито знайшов охоронець під час ранкового обходу території на Новоданилівській набережній.

Наразі на місце прибули співробітники поліції. Також очікують на приїзд вибухотехніків.

Хто запустив безпілотник і як він потрапив на територію – невідомо. Але буде не дивно, якщо росіяни у цьому, як завжди, звинуватять Україну.



Дрон, який нібито знайшли у Москві / фото росЗМІ

Росіянам часто маряться безпілотники