Дроні нібито знайшли на території Академії водного транспорту. Про це повідомляють російські пропагандисти, інформує 24 Канал.
Цікаво Чули сильні вибухи: росіяни бідкаються через невідомий дрон за 100 кілометрів від Москви
У Москві знову панікують через невідомий дрон
За словами пропагандистів, безпілотник виявили на території Академії водного транспорту у центрі Москви. Дрон з камерою нібито знайшов охоронець під час ранкового обходу території на Новоданилівській набережній.
Наразі на місце прибули співробітники поліції. Також очікують на приїзд вибухотехніків.
Хто запустив безпілотник і як він потрапив на територію – невідомо. Але буде не дивно, якщо росіяни у цьому, як завжди, звинуватять Україну.
Дрон, який нібито знайшли у Москві / фото росЗМІ
Росіянам часто маряться безпілотники
- Нещодавно російські пропагандисти заявили, що під Калугою нібито впав безпілотник. Місцеві жителі чули гучні вибухи. До того ж пропагандисти зазначили, що дрон нібито міг бути збитий ППО.
- Вночі 10 травня Воронезьку область нібито "атакували безпілотники". Як писали росЗМІ, два "БпЛА", начинені вибухівкою, підлетіли до полігону і вибухнули під час падіння.
- У Курській області зранку 7 травня нібито виявили безпілотник. На дроні невідомого походження буцімто був напис "Слава Україні".
- До речі, наприкінці квітня за 35 кілометрів від Москви впав безпілотний літальний апарат. Уламки БпЛА знайшли місцеві у селищі Воровське біля Ногінська.
- А 3 травня вибухи пролунали у самій Москві. Річ у тім, що невідомий дрон нібито атакував резиденцію диктатора Владіміра Путіна. І, традиційно, Росія спробувала перекласти відповідальність за атаку на Україну.