Співробітники поліції побачили у російських прапорах на автівках натяки на екстремістську пропаганду. Про це пишуть ворожі медіа, передає 24 Канал.

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Що не сподобалося поліції

У Москві та області 23 травня сталися два схожі випадки. У столиці країни-агресорки поліція зупинила автівку 37-річної жінки через те, що на її номерах вицвів триколор. Він перетворився на біло-синьо-білий прапор.

Ця ситуація повторилася у Зеленограді. Там 65-річну жінку також затримали через відсутність червоного кольору на номерах машини. Водійка намагалася пояснити свою невинуватість. Вона припустила, що триколор міг вицвісти через сонячне проміння.

Яке покарання загрожує жінкам

Правоохоронців московської області не влаштували жодні пояснення. Вони забрали жінок до відділків та склали щодо них протокол за пропагування екстремістської символіки.

Ба більше, 37 річну москвичку російська поліція посадила до спецприймача. Там вона буде перебувати до початку судових засідань. За місцевим законодавством обом жінкам загрожує в'язниця або штраф.



Затримана москвичка / Фото з соцмереж

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