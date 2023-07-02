Чтобы было чем "обедать": волонтеры из Бурятии объявили сбор на корову оккупантам

Российские волонтеры пытаются помогать своим представителям так называемой "второй армии мира". К примеру, они решили открыть сбор на корову, чтобы захватчикам было чем обедать.

О "важном сборе" на нужды российской армии сообщают российские телеграм-каналы. Волонтеры планируют собрать 70 тысяч рублей. сообщает 24 Канал.

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Нужно мясо для обедов

На корову для оккупантов начали собирать деньги в Крыму. В 2022 году в оккупированном Армянске открыли бурятскую юрту "Солдатский привал". В этой "организации" российские волонтеры кормят оккупантов домашними обедами.

Очевидно, готовить еду не из чего, поэтому россияне решили просить помощи у местных. Уроженцы Бурятии жалуются, что ежедневно принимают сотни российских захватчиков, а мясо для приготовления уже закончилось. Поэтому буряты решили обратиться за помощью к россиянам.

В сети 29 июня был опубликован сбор на корову. Организаторы заявили, что нужно собрать "всего 70 тысяч рублей". По подсчетам оккупантов, мяса должно хватить на три – четыре месяца, поэтому призывают россиян "донатить на корову".

Однако поддерживать "освободителей" в сети не спешат. За три дня волонтеры едва собрали 22 тысячи рублей. Кроме того, буряты жалуются, что в Крыму корову можно купить не менее 50 тысяч рублей.

В Крыму распространяются панические настроения

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что оккупанты в Крыму эвакуируют семьи и постоянно скулят из-за контрнаступления ВСУ.

По его словам, во временно оккупированный Крым этим летом едут разве что сумасбродные. Чубаров утверждает, что на полуострове очень низкие цены на аренду и недвижимость. Кроме того, говорят, что оккупанты уже медленно бегут из Крыма. Особенно скулят владельцы ресторанов и гостиниц. Они фактически остались без прибыли, а среди местных распространяются панические настроения.

"Что касается выезда – мы заметили, что руководители карательных оккупационных структур эвакуировали свои семьи. Но нельзя говорить об усилении потока выезжающих ежедневно людей", – заявил Чубаров.