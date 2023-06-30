Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, из россиян этим летом в Крым приедут разве что сумасбродные. Туристический сектор на полуострове проживает самое сложное время с начала оккупации.
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Оккупантам в Крыму несладко
Курортный сезон в Крыму в этом году проваливается. Есть информация, что на полуострове очень низкие цены на аренду, недвижимость. Кроме того, говорят, что оккупанты уже медленно бегут из Крыма.
Такой срок в этом году, как "курортный сезон в Крыму", надо всем забыть. Нет никаких тенденций, которые бы указывали на то, что в какой-то степени туристический и рекреационный сектор будет осуществлять свою деятельность,
– подчеркнул Рефат Чубаров.
Более того, Крым уже фактически является прифронтовой территорией. Очень низкая вероятность, что туда из россиян кто-нибудь все же приедет.
К слову, даже в российских телеграммах каналах, связанных с новостями Крыма можно увидеть, как неистово стонут владельцы гостиниц и ресторанов. Они фактически остались без прибыли в этом году. Многие из них вообще не открылись.
"Что касается выезда – мы заметили, что руководители карательных оккупационных структур эвакуировали свои семьи. Но нельзя говорить об усилении потока выезжающих людей каждый день", – отметил глава Меджлиса.
Однако любой грядущий (законный!) удар по оккупантам в Крыму точно подтолкнет их к срочной эвакуации с полуострова.
Рефат Чубаров о настроениях россиян в Крыму: смотрите видео
Какая ситуация в Крыму: подробнее
- Россияне рассматривают возможность взорвать химический завод "Крымский титан", что в Армянске. В городе разместилось очень много военных. Партизанское движение "Атеш" сообщило, что это якобы для того, чтобы не допустить других людей на территорию завода. Режим контроля там усилился.
- Еще 22 июня было попадания в Чонгарский мост. На днях в разведке Британии проанализировали, что "хлопок" был не на одной переправе. Ими, кстати, пользовались оккупанты, чтобы перебрасывать войска на Юг Украины. Теперь им приходится выбирать альтернативные варианты, что значительно усложнило логистику.
- Заметим, что в Крыму появилась новая база обеспечения россиян. Там есть казармы и сотни грузовиков. Ее начали строить еще в марте 2023 года. Это, в частности, может свидетельствовать об увеличении присутствия русской армии на полуострове.