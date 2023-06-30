Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, из россиян этим летом в Крым приедут разве что сумасбродные. Туристический сектор на полуострове проживает самое сложное время с начала оккупации.

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Оккупантам в Крыму несладко

Курортный сезон в Крыму в этом году проваливается. Есть информация, что на полуострове очень низкие цены на аренду, недвижимость. Кроме того, говорят, что оккупанты уже медленно бегут из Крыма.

Такой срок в этом году, как "курортный сезон в Крыму", надо всем забыть. Нет никаких тенденций, которые бы указывали на то, что в какой-то степени туристический и рекреационный сектор будет осуществлять свою деятельность,

– подчеркнул Рефат Чубаров.

Более того, Крым уже фактически является прифронтовой территорией. Очень низкая вероятность, что туда из россиян кто-нибудь все же приедет.

К слову, даже в российских телеграммах каналах, связанных с новостями Крыма можно увидеть, как неистово стонут владельцы гостиниц и ресторанов. Они фактически остались без прибыли в этом году. Многие из них вообще не открылись.

"Что касается выезда – мы заметили, что руководители карательных оккупационных структур эвакуировали свои семьи. Но нельзя говорить об усилении потока выезжающих людей каждый день", – отметил глава Меджлиса.

Однако любой грядущий (законный!) удар по оккупантам в Крыму точно подтолкнет их к срочной эвакуации с полуострова.

Рефат Чубаров о настроениях россиян в Крыму: смотрите видео

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