Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, з росіян цього літа до Криму приїдуть хіба навіжені. Туристичний сектор на півострові проживає чи не найскладніший час з початку окупації.

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Окупантам в Криму не солодко

Курортний сезон у Криму цьогоріч провалюється. Є інформація, начебто на півострові дуже низькі ціни на оренду, нерухомість. Крім того, подейкують, що окупанти уже поволі тікають з Криму.

Такий термін цього року як "курортний сезон в Криму" треба всім забути. Немає жодних тенденцій, які б показували на те, що якоюсь мірою туристичний та рекреаційний сектор буде здійснювати свою діяльність,

– наголосив Рефат Чубаров.

Щобільше, Крим вже фактично є прифронтовою територією. Є дуже низька ймовірність, що туди з росіян хтось усе ж приїде.

До слова, навіть у російських телеграм каналах, що пов'язані з новинами Криму можна побачити, як несамовито стогнуть власники готелів та ресторанів. Вони фактично залишились без прибутку цьогоріч. Багато з них та й узагалі не відкрились.

"Що стосується виїзду – ми помітили, що керівники каральних окупаційних структур евакуювали свої родини. Але не можна говорити про посилення потоку людей, які виїжджають щодня", – зазначив голова Меджлісу.

Однак будь-який майбутній (законний!) удар по окупантах в Криму точно підштовхне їх до термінової евакуації з півострова.

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