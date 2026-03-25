Что делать, если человека принудительно забрали в ТЦК: объяснение адвоката

В Украине все чаще говорят о так называемой "бусификации" - принудительной доставке в ТЦК. Адвокат объяснил, как действовать родственникам в таком случае и самому мужчине, а также реально ли добиться освобождения.

Адвокат Даниил Трясов для УНИАН объяснил, как действовать, если принудительно доставили в ТЦК. Алгоритм действия объяснен не только для самого военнообязанного, но и для его родных.

Что делать, если принудительно забрали в ТЦК?

Адвокат объяснил, что в отдельных случаях "бусификация" может иметь признаки незаконного задержания, в частности если лицо имеет отсрочку или бронирование.

По его словам, в случае принудительной доставки прежде всего нужно зафиксировать событие – снять видео и вызвать полицию по номеру 102. По прибытии правоохранителей следует подать заявление о возможном уголовном правонарушении, поскольку действия работников ТЦК иногда могут квалифицироваться как превышение служебных полномочий или даже незаконное лишение свободы.

Родственники или адвокат также могут обратиться к следственному судье с жалобой на незаконное задержание. В то же время Трясов отмечает, что на практике суды часто отказывают, аргументируя это тем, что такие дела должны рассматриваться в административном судопроизводстве. В таком случае возможна подача административного иска – например, об отмене приказа о мобилизации или признании действий должностных лиц противоправными.

Также в случае отсутствия связи с человеком целесообразно обращаться на горячую линию Минобороны или к омбудсмену. Отдельно адвокат отмечает, что ключевым доказательством является видеофиксация события, которая может существенно повлиять на дальнейшее рассмотрение дела.

Относительно действий самого мужчины, юрист советует сразу связаться с родными или адвокатом, сообщить о наличии отсрочки или бронирования и, главное, не подписывать никаких документов без понимания их содержания. В случае необходимости можно указывать письменное несогласие.

В то же время ситуация значительно усложняется, если человека уже отправили в учебный центр. В таком случае он считается мобилизованным, и обжалование возможно только через административный суд. По словам адвоката, такие дела часто затягиваются, а положительный результат удается получить примерно в 15% случаев.

Трясов подчеркивает, что ошибки на начальном этапе могут существенно усложнить защиту прав, поэтому важно действовать быстро и по возможности привлекать профессиональную юридическую помощь.

