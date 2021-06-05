Коррупция на таможне: Бутусов предположил, кому должны были передать деньги с поста "Ягодин"

Накануне следователи ГБР поймали начальника таможенного поста на Волынской таможни на коррупционной схеме. В его автомобиле обнаружили более 700 тысяч долларов наличными. Почти всю сумму должны были получить руководители ключевой структуры таможни.

Об этом заявил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Со ссылкой на источники, близкие к следствию, он рассказал, что такая "развозка кэша" случается ежемесячно.

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Бутусов отметил, что деньги получили от ряда коррупционных схем, в том числе и от "растаможки" автомобилей. Известно, что начальник таможенного поста на Волынской таможне вез в своей машине деньги, которые должен был передать "выше". Все деньги были сложены и расфасованы. На пачках были подписи, кому и куда надо занести взятку.

И хотя всех подписанных пачек мы не увидели, но подписи кое-где понятны, констатировал Бутусов. Среди того, что можно разобрать:

"СБ Люб" – как предположил Бутусов, говорится о Службе безопасности Любомля – райотдела, который занят борьбой с контрабандой в "Ягодине".

"Прокуратура" – неизвестно, какая именно.

"Зам" – также сложно понять, куда и чей.

Журналист добавил, что общая сумма пачек, подписанных для контролирующих органов, составляет примерно 100 тысяч долларов.

Также есть информация, что есть пачки с подписями "полиции", а также структурам, которые отвечают за оформление транспортных средств. А кому предназначалась основная часть суммы? По данным источников она предназначалась для передачи руководству департамента профилирования рисков таможенной службы,

– заявил Бутусов.

Он констатировал, что исполняющим обязанности директора департамента является Александр Щуцкий, но правоохранители не зафиксировали передачу денег. Поэтому, утверждать, что Щуцкий причастен к схеме, нельзя.

"Департамент рисков – одна из ключевых структур таможни, это аналитическое подразделение, которое определяет, соответствуют ли тарифы на растаможивание действующим нормативам или нет. Очевидно, что 600 тысяч долларов не могли идти в карман одному лишь департаменту рисков", – написал журналист.

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Как отметил Бутусов, 700 тысяч долларов кэша – это без учета того, что положили себе местные таможенники и другие контролирующие органы на месте в свой карман, до момента вывоза этой передачи.

Это везет мелкий чиновник. Это всего лишь один месяц, в котором было 10 выходных. Один пост. Одной таможни. А теперь подсчитайте, о каких суммах в месяц может говориться в масштабе страны,

– предложил главный редактор "Цензор.НЕТ".

Он добавил, что ключевую роль в сохранении контрабанды играют правоохранительные органы. Именно поэтому важно менять не "смотрящих", а всю систему. Бутусов убежден, что налоги надо снижать и упрощать, ведь "то, что в Украине сложно растамаживать, становится коррупционным налогом".