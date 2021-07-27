Освобождение Хомчака связано с тем, что Тарана назначал Ермак, – Бутусов

Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. На такие действия президента мог повлиять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Об этом в эфире 24 канала рассказал главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Он отметил, что речь идет о конфликте между Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Тараном.

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"Увольнение Хомчака связано с тем, что министра обороны Андрея Тарана назначал Андрей Ермак. Когда президент понял, что Таран мало что понимает в управлении министерством, то Ермак отомстил и убрал с Тараном человека, которая приложила много усилий, чтобы Таран потерял всякую поддержку Зеленского", – пояснил Бутусов.

Поэтому Ермак предложил уволить и командующего ВСУ и министра обороны. По словам Бутусова, сейчас убрали заместителей Тарана, а потом уволят и его самого.

Армия имеет двойную структуру управления

Бутусов отметил, что конфликт начался сразу после того, как Таран занял пост министра. Зеленский общался с Хомчаком, но не привлекал к коммуникации главнокомандующего ВСУ.

"Президент ввел Хомчака в состав Совета национальной безопасности и обороны и с ним напрямую решал вопрос. Конечно, это раздражало Тарана. Было много вещей, которые президент не пытался решить", – сказал Бутусов.

Также главный редактор "Цензор.НЕТ" подчеркнул, что в Украине сохраняется двойная структура управления армией. То есть отдельно есть министр обороны и главнокомандующий ВСУ.

Они постоянно конфликтуют, потому что управляют одной и той же, одной армией. Этого, кстати, нет ни в одной стране НАТО,

– рассказал Бутусов.

По его словам, Руслана Хомчака переводят в СНБО. Он будет первым заместителем секретаря Алексея Данилова.

Новым главой ВСУ стал Валерий Залужный . Он является командующим оперативного командования "Север".

Бутусов об увольнении Хомчака: смотрите видео