Данилов эмоционально обратился к "недобыткам русского мира": реакция на скандал с Бужанским

Нардеп Максим Бужанский от партии "Слуга народа" попал в скандал из-за того, что отказался перейти с русского на украинский язык в прямом эфире. Поэтому к нему эмоционально обратился Алексей Данилов.

Секретарь СНБО считает, что таким как Бужанский не место на телевидении. Также скандальный нардеп не должен быть в политике и вообще в Украине.

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Данилов отреагировал на скандал с Бужанским

Недобыткам так называемого "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах имеют право разговаривать на "русском", не место не только на телевидении, но и в политике, и в Украине,

– заявил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что вся "пророссийская сволочь", которая 30 лет насиловала и предавала страну, имеет и будет под корень зачищена и выброшена отовсюду "как токсичный московский хлам".

Что этому предшествовало