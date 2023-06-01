Нардеп Бужанский отказался говорить по-украински и сказать "Героям слава" – видео

Народный депутат Максим Бужанский от партии "Слуга народа" в эфире отказался перейти с русского на украинский язык. А также не ответил на лозунг "Слава Украине".

29 мая нардеп в соцсетях похвастался, что он проголосовал "против" установления День памяти и победы над нацизмом. Теперь в эфире журналист поинтересовался позицией нардепа: почему тот против. Что произошло дальше – рассказываем в материале 24 Канала.

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"За перенос Дня Победы с 9 мая на 8-е голосовал красной. Без меня", – написал у себя в телеграмме Бужанский.

Ведущий начал разговор с нардепом, поздравив его национальным лозунгом "Слава Украине". Бужанский отказался ответить "Героям Слава", зато сказал "Да, Слава Украине".

Когда Бужанский начал отвечать по-русски на вопросы, ведущий попросил его перейти на украинский язык.

Бужанский ответил: "Вы можете попросить меня в чем угодно, но я буду говорить так, как мне удобно".

Бужанский буквально набросился на ведущего

Затем нардеп начал ссылаться на Конституцию Украины, мол, там отмечено, что "государственный язык – украинский, а государство гарантирует свободу и развитие других языков".

Кроме того, для защиты своей позиции он заявил, что якобы "половина украинцев русскоязычные".

В конце эфира Бужанский заявил, что ему "не о чем разговаривать" с ведущим и покинул эфир.

Бужанский набросился на журналиста, потому что тот попросил его говорить по-украински: видео

Кстати, видео уже разлетелось в сети. Активист Сергей Стерненко тоже прокомментировал инцидент.

"Антиукраинское быдло и депутат из Слуги народа Бужанский принципиально отказался перейти на украинский язык, на котором он как народный депутат обязан говорить, и начал атаковать ведущего", – отметил Стерненко.

Активист звездонизировал, что "если в СН (Слуга Народа) так любят ватного Максима, то когда они пригласят в партию Сальдо или Царева? Они гармонично дополнили бы Бужанского".

Бужанский был единственным, кто не проголосовал за закон, переносивший 9 мая на 8 мая.