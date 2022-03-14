Как бы эффективно мы не работали, нужно требовать закрыть небо, – Призрак Киева

14 марта 2022 , 12:24
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Источник:

Цензор.Нет

Призрак Киева уже стал легендой, ведь за время войны пилоты васильковского аэродрома сбили более 20 летательных аппаратов.

Однако, в интервью призрак Киева сказал, что Европа должна наконец закрыть небо над Украиной. Поскольку наши пилоты несмотря на все попытки, не всесильны, а у России, к сожалению, вражеских самолетов  достаточно.

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Мы должны требовать закрыть небо над Украиной – чтобы Европа наконец это сделала. Как бы мы эффективно ни работали, как бы ни сбивали вражеские самолеты, в России все же их в разы больше,
– отметил призрак Киева.

И подчеркнул, что это тот случай, когда количество имеет значение!

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Автор: Анастасія Лукашевська