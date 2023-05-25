Был еще один сбитый БПЛА над Буковиной: местные нашли обломки

Прошлой ночью над Буковиной сбили два беспилотника. Местные жители нашли обломки вражеского "Герань-2".

Обломки обнаружили на территории Сокирянской общины. Об этом рассказал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

Кстати В Хотине обломки "Шахеда" повредили жилые дома: фото и видео разрушительных последствий атаки

На месте происшествия работают все службы. К счастью, люди не пострадали, имущество тоже было невредимым.

Над Хотинским районом сбили еще один дрон

Во время ночной атаки силы ПВО сбили еще один ударный беспилотник "Shahed-136" в Черновицкой области. Дрон сбили в 4:18 в Днестровском районе.

Обломки упали и повредили 3 дома в Хотине и две линии электропередач, также возник пожар в гараже. Запаранюк рассказал, что травмированных тоже нет.

Жительница одного из домов, который повредил дрон, рассказала, что услышала грохот. В доме и во дворе повсюду лежали обломки шифера и стекла, а посреди двора – воронка. Женщина даже случайно упала в яму, но чудом не поранилась.

Что известно о ночной атаке