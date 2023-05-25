Был еще один сбитый БПЛА над Буковиной: местные нашли обломки
Прошлой ночью над Буковиной сбили два беспилотника. Местные жители нашли обломки вражеского "Герань-2".
Обломки обнаружили на территории Сокирянской общины. Об этом рассказал глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.
Кстати В Хотине обломки "Шахеда" повредили жилые дома: фото и видео разрушительных последствий атаки
На месте происшествия работают все службы. К счастью, люди не пострадали, имущество тоже было невредимым.
Над Хотинским районом сбили еще один дрон
Во время ночной атаки силы ПВО сбили еще один ударный беспилотник "Shahed-136" в Черновицкой области. Дрон сбили в 4:18 в Днестровском районе.
Обломки упали и повредили 3 дома в Хотине и две линии электропередач, также возник пожар в гараже. Запаранюк рассказал, что травмированных тоже нет.
Жительница одного из домов, который повредил дрон, рассказала, что услышала грохот. В доме и во дворе повсюду лежали обломки шифера и стекла, а посреди двора – воронка. Женщина даже случайно упала в яму, но чудом не поранилась.
Что известно о ночной атаке
- Ночью 25 мая оккупанты выпустили по Украине 36 дронов ''Shahed-136/131". Больше всего дронов было направлено именно на западные области.
- Подразделения противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" уничтожили 22 "Шахедов".
- В Воздушных силах отметили, что оккупанты могли целиться в важные объекты на Западе.