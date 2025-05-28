Был интересный удар – 400 маленьких дронов одновременно, – Зеленский вспомнил об атаке по России

Владимир Зеленский вспомнил недавний удар БпЛА по военным России на фронте. По его словам, украинцы использовали 400 маленьких дронов

Об этом президент Украины рассказал во время общения с журналистами 28 мая, передает 24 Канал.

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Что рассказал президент Украины об атаке дронами

Владимир Зеленский упомянул удар дронами по России, когда применили 400 беспилотников одновременно.

Было уничтожено более 40 единиц техники одновременно. И мы сделали такой шаг. Он был применен только военными, только на поле боя. Это была попытка такой операции. И мы продемонстрируем им в разы больше этой операции. Мы это сделаем, нам это удалось,

– отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что, в свою очередь, россияне готовятся к увеличению производства дронов. "Это их реальная ситуация. Они получили задачу иметь 500 в сутки. Я не считаю, что у них это есть. Поэтому я не воспринимаю цифру в 1000, хотя мы должны понять, что можно несколько дней накапливать, и потом будут и такие сутки. Нельзя сказать, что такого не будет", – подчеркнул Зеленский.