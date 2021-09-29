Был момент, когда Путин хотел уехать из России, – миллиардер Пугачев

Российский миллиардер Сергей Пугачев рассказал, что в 1999 году тогдашний директор ФСБ Владимир Путин хотел покинуть страну. По словам бизнесмена, будущий глава Кремля планировал жить в Испании.

По словам миллиардера, подполковник Путин отказался от звания генерал-полковника, аргументируя это тем, что он не сможет выехать заграницу.

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Путин хотел в Испанию

У действующего главы Кремля тогда был дом Испании и именно там он хотел поселиться. Видимо, по этой же причине он сперва отклонил предложение стать премьер-министром, хоть и через несколько месяцев все-таки согласился.

Путин рассказывал Пугачеву о том, что в Испании хорошо и ему "надоели интриги". По словам миллиардера, директор ФСБ категорически противился назначению главой правительства. Однако бизнесмен сделал все возможное для этого. Так же он и повлиял на отставку президента Бориса Ельцина, чтобы увеличить шансы тогда еще молодого чиновника на президентское кресло.

Что известно о Сергее Пугачеве