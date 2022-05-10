Был не просто политиком и не просто исторической фигурой, – Зеленский о смерти Кравчука

Владимир Зеленский отреагировал на смерть первого президента. Глава государства поблагодарил Леонида Кравчука за ценные советы.

Кравчук всегда находил время, чтобы дать совет Зеленскому

Леонид Макарович был тем человеком, который всегда умеет найти мудрые слова, которые услышали бы все украинцы. Об этом Зеленский сказал в своем ночном видеообращении, сообщает 24 канал.

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Он подчеркнул, что такое умение Кравчука было особенно важно в кризисные моменты. Ведь тогда от мудрости одного человека могло зависеть будущее всей страны.

Леонид Макарович проявил именно такую ​​свою мудрость в конце 1980 годов, когда возникало украинское движение. Он блестяще прошел 1991 год, и это только сейчас может выглядеть, будто тогда ему было просто. И что бы ни было потом, Леонид Кравчук всегда оставался с Украиной,

– отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что именно благодаря своей мудрости Кравчук был особенно веселым. Он всегда ценил каждую минуту жизни. Несмотря на это, первый президент находил время, чтобы помочь разобраться в сложной ситуации и дать совет. "За это я ему лично благодарен", – подчеркнул Зеленский.

"Он ребенком пережил Вторую мировую войну, пережил оккупацию. Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира", – рассказал президент.

Он убежден, что украинцы обязательно это реализуют и достигнут мира и победы.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Что известно о смерти Кравчука

Летом 2021 года политику провели операцию на сердце, и он перестал появляться на публике.

Кравчук был в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.

Впоследствии стало известно, что политик отправился на реабилитацию в Германию.

10 мая Верховная Рада сообщила о смерти Первого Президента Леонида Кравчука.

На фоне угрозы полномасштабного нападения России на Украину в январе 2022 года политик обратился к украинцам. Он говорил, что хочет "подорваться с больничной койки и грудью закрыть родную землю". Перед тем Кравчук говорил, что будет стрелять до последнего, если увидит врага.