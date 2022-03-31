Был шантаж тюрьмой и игнорирование медкомиссии, – мобилизованные студенты Донбасса о войне

Россия отправила на войну в Украину не только своих граждан, но и принудительно мобилизовала студентов с оккупированной территории Донецкой области. Они рассказали о шантаже тюрьмой и игнорировании медкомиссии.

Речь идет о том, что студентов из оккупированной части Донецкой области запугивали медкомиссией. Также не было и прохождения медкомиссии, сообщает 24 канал, ссылаясь на брифинг по принудительной мобилизации студентов вузов квазиреспублики.

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Что именно рассказали пленные студенты с Донбасса

Один из студентов рассказал, что медкомиссию никто не проходил. Мол, оккупационная власть не слишком интересовалась состоянием здоровья, а просто забирали всех подряд на войну.

Меня это беспокоило, поскольку у меня проблемы с сердцем, а медкомиссии никакой не было. Наши медики сказали: "Да ничего страшного, и так можно служить",

– вспомнил он.

Другой же пленный сказал, что никто не хотел воевать, а когда попал на войну, то мечтал лишь вернуться в Донецк к родным.

"Если кто-то из моих друзей или знакомых увидит эту прямую трансляцию, то не идите на мобилизацию. Оно того не стоит. Окажетесь в плену, как я, или еще хуже", – призвал он.

Фейки об Украине и слухи о заключении

В то же время студенты также рассказали, что им много рассказывали недоброго за Украину. "То, что: "пойдем (в плен – 24 канал) – убьют". Назад было страшно идти. Вдруг и там убьют. Делали все, что нам говорили", – добавил он.

Еще один пленный солдат отметил на том факте, что их принудительно призывали и шантажировали тем, что посадят в тюрьму за то, если откажутся.

"Это по слухам. За уклонение – 7 лет. За то, что родители прячут детей – еще 2 года сидеть. Мы не хотели ломать жизнь ни себе, ни им", – отметил студент.