Был в тяжелом состоянии: на Полтавщине умер водитель, попавший в ДТП
Источник:Национальная полиция
На Полтавщине 11 октября, примерно в 6:40, случилось ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство.
В ДТП попал автобус "Скания" на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Карпиловка, Лубенского района. Тяжелые телесные повреждения получил 56-летний водитель и впоследствии умер в больнице.
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Сейчас в медучреждении находятся 10 пассажиров. Их обследуют врачи.
На Полтавщине случилось ДТП: смотрите видео
Как действуют правоохранители
Правоохранители проводят следственные действия. Полицейские квалифицируют действия по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшем смерть потерпевшего. Виновникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
В результате ДТП погиб водитель / Фото Нацполиции
Что известно о ДТП на Полтавщине
- Полицейские 11 октября сообщили, что по предварительной информации автобус направлялся из Луганской области в Киев. Он съехал с дороги и упал на бок.
- Во время аварии в автобусе находились 22 пассажира и 2 водителя.
- ДТП произошло на 174 километре автодороги "Киев-Харьков-Довжанский".