Был в тяжелом состоянии: на Полтавщине умер водитель, попавший в ДТП

На Полтавщине 11 октября, примерно в 6:40, случилось ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство.

В ДТП попал автобус "Скания" на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи села Карпиловка, Лубенского района. Тяжелые телесные повреждения получил 56-летний водитель и впоследствии умер в больнице.

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Сейчас в медучреждении находятся 10 пассажиров. Их обследуют врачи.

На Полтавщине случилось ДТП: смотрите видео

https://24tv.ua/kyivnews/divom-zupiniv-avto-pered-smertyu-brovarah-vodiyu-novini-kiyeva_n1764978

Как действуют правоохранители

Правоохранители проводят следственные действия. Полицейские квалифицируют действия по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, повлекшем смерть потерпевшего. Виновникам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.



В результате ДТП погиб водитель / Фото Нацполиции

Что известно о ДТП на Полтавщине