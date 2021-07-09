Заместитель Табачника и избежание люстрации: что известно о новом заместителе Ермака

В офисе Президента произошли определенные кадровые изменения. Например, заместителем руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, ответственным за гуманитарное направление, назначили Алексея Днепрова.

Во времена президентства Виктора Януковича Днепров занимал должность заместителя министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Кстати Зеленский уволил Костюка из Офиса Президента, но назначил своим советником

Что еще известно о Днепрове

Чиновник с 2003 года работал в Верховной Раде. Он занимал должности старшего консультанта и главного консультанта Аппарата парламента.

С 2005 года был руководителем службы вице-премьер-министра Украины.

В 2015 году Днепрова назначили заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко.

В 2019 году он стал главой аппарата Офиса Президента.

Также политик с 2019 года был председателем комиссий при президенте по вопросам гражданства и помилования.

Избежание люстрации

Журналисты "Схем" выяснили, что в 2015 году Днепров избежал люстрации благодаря письму главы Национального агентства по вопросам госслужбы Константина Ващенко на адрес Администрации Президента.

Ващенко в письме писал, что Днепров не подлежит люстрации, потому что во времена Януковича имел должность "заместитель министра – руководитель аппарата". Зато под люстрацию подпадали чиновники, которые были лишь "заместителями министра". Таким образом Ващенко доказывал, что должности, которую занимал Днепров, в законе "Об очищении власти" нет. Так же и утверждал сам Днепров.

В должности заместителя министра образования я никогда не находился. Я находился в должности заместителя министра образования и науки – руководителя аппарата. Это совершенно разные должности,

– сказал Днепров.

Другие кадровые изменения

Зеленский уволил Юрия Костюка с должности заместителя руководителя ОП, но назначил его своим внештатным советником. Новой руководительницей аппарата ОП назначили Марию Витушок.

Кроме того, Зеленский подписал указ о назначении нового пресс-секретаря Сергея Никифорова.

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