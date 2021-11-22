Была едва жива: в Полтаве 14-летнюю девушку нашли пьяной под мостом
Источник:Нацполиция
Вечером 21 ноября в Полтаве прохожие под мостом нашли пьяную 14-летнюю девушку. Несовершеннолетняя была в таком состоянии, что не могла самостоятельно передвигаться.
К полицейским сообщение о девушке поступило примерно в 20:00. Прохожие сообщили, что девушка находится под мостом в Киевском районе.
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В Полтаве под мостом нашли пьяную девушку
Получив информацию об обнаружении несовершеннолетней, на место сразу прибыли наряд полиции охраны и карета экстренной медицинской помощи.
Пьяную девушку они нашли под мостом в микрорайоне Половки. Она не могла самостоятельно передвигаться.
Подростка госпитализировали в детскую больницу. Предварительный диагноз врачей – алкогольное отравление. Сейчас девушке оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Полиция выяснила информацию о подростке
Правоохранители установили личность несовершеннолетней. Ею оказалась 14-летняя местная жительница.
По данному факту полиция города проводит проверку с целью выяснить, с кем "отдыхала" девушка, где она взяла или купила алкоголь.
Напомним, в Украине нельзя продавать спиртные напитки людям, не достигшим 18-летнего возраста.Обратите внимание! С начала 2021 года налоговая служба выявила 11 704 случая нарушения законодательства в области производства, хранения и реализации алкогольных и табачных изделий. Общая сумма выписанных штрафов превысила 1,1 миллиарда гривен. За реализацию таких товаров несовершеннолетним налоговая оштрафовала 1 672 торговые точки на сумму 14,4 миллиона гривен.