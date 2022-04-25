Была идеальной, подарком от Бога, – Юрий Глодан о жене, погибшей при обстреле Одессы
Источник:BBC
Во время обстрела Одессы, 23 апреля, российские оккупанты попали в жилой дом. На месте погибли 8 человек, среди которых – 3-месячный ребенок, его мать и бабушка.
Юрий Глодан в это время был в магазине, о взрыве узнал из новостей. У подъезда он рвался к горящему дому и, когда попал внутрь, нашел тела своей жены и ее матери. Позже обнаружили тело его трехмесячной дочери Киры.
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Трагедия вызвала большой резонанс среди украинцев. Смерть трех поколений одной семьи звучит ужасающе даже в контексте двухмесячной войны.
На убийство трехмесячной Киры отреагировал Владимир Зеленский.
Чем она угрожала России? Кажется, что убийство детей – это лишь новая национальная идея России,
– сказал президент в вечернем обращении к украинцам.
В воскресенье Юрий вернулся в разрушенную квартиру, чтобы попытаться спасти воспоминания – фотографии, заметки, вещи, которые коллекционировала его жена.
Разбирая завалы, он рассказал об их отношениях с женой.
Она могла находить радость во всем. Одесса была ее любимым городом. Она работала в PR и могла общаться со многими людьми, понимать их. Я восхищался тем, как хорошо она пишет,
– рассказал Юрий.
Он добавил, что его жена владела всеми лучшими качествами.
Такую, как Валерия, мне невозможно найти. Она была безупречной. Такого человека можно встретить только раз в жизни, и это подарок от Бога,
– добавил он.
После рождения их дочери Валерия говорила, что достигла "нового уровня счастья". Однако оно не было долгим.
Сейчас главная цель Юрия – показать миру, что случилось с их семьей.
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