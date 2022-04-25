Была идеальной, подарком от Бога, – Юрий Глодан о жене, погибшей при обстреле Одессы

В воскресенье Юрий вернулся в разрушенную квартиру, чтобы попытаться спасти воспоминания – фотографии, заметки, вещи, которые коллекционировала его жена.

Разбирая завалы, он рассказал об их отношениях с женой.

Она могла находить радость во всем. Одесса была ее любимым городом. Она работала в PR и могла общаться со многими людьми, понимать их. Я восхищался тем, как хорошо она пишет, – рассказал Юрий.

Такую, как Валерия, мне невозможно найти. Она была безупречной. Такого человека можно встретить только раз в жизни, и это подарок от Бога, – добавил он.

Он добавил, что его жена владела всеми лучшими качествами.

После рождения их дочери Валерия говорила, что достигла "нового уровня счастья". Однако оно не было долгим.

Сейчас главная цель Юрия – показать миру, что случилось с их семьей.

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