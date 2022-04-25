Юрій Глодан тим часом був у магазині, про вибух дізнався з новин. Біля під'їзду він рвався до палаючого будинку і коли потрапив всередину, знайшов тіла своєї дружини та її матері. Пізніше виявили тіло його тримісячної доньки Кіри.
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Трагедія викликала неабиякий резонанс серед українців. Смерть трьох поколінь однієї сім'ї звучить жахливо навіть у контексті двомісячної війни.
На вбивство тримісячної Кіри відреагував, зокрема, Володимир Зеленський.
Чим вона загрожувала Росії? Здається, що вбивство дітей – це лише нова національна ідея Росії,
– сказав президент у вечірньому зверненні до українців.
У неділю Юрій повернувся до зруйнованої квартири, аби спробувати врятувати спогади – фотографії, нотатки, речі, які колекціонувала його дружина.
Розбираючи завали, він розповів про їхні стосунки із дружиною.
Вона могла знаходити радість у всьому. Одеса була її улюбленим містом. Вона працювала в PR і могла спілкуватися з багатьма людьми, розуміти їх. Я захоплювався тим, як добре вона пише,
– розповів Юрій.
Він додав, що його дружина володіла усіма найкращими якостями.
Таку, як Валерія, мені неможливо буде знайти. Вона була ідеальною. Таку людину можна зустріти лише раз у житті, і це подарунок від Бога,
– додав він.
Після народження їхньої дочки, Валерія говорила, що досягла "нового рівня щастя". Проте воно не було тривалим.
Зараз головна ціль Юрія – показати світу, що трапилося з їхньою родиною.
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