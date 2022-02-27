Была команда из Москвы, – Латушко о несоблюдении Беларусью тишины на время переговоров
Александр Лукашенко пообещал Владимиру Зеленскому, что во время переговоров с врагом не будет обстрелов. Однако произошел выстрел ракет в направлении Украины.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является инструментом в руках Владимира Путина. Об этом в эфире 24 канала заявил белорусский оппозиционер Павел Латушко.
Важно Мы едем послушать их, – Кулеба о переговорах с Россией
Скорее всего, команда была дана из Москвы. Он ничего не контролирует в Беларуси. Он не контролирует белорусскую армию, тем более не контролирует российскую армию,
– подчеркнул оппозиционер.
Как отметил Латушко, Лукашенко ответственен за ракеты в направлении Украины вместе с руководством России.
Латушко прокомментировал несоблюдение Беларусью тишины на время переговоров: смотрите видео
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