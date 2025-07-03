Была мощная детонация: Силы обороны поразили склады боеприпасов оккупантов в Донецкой области

В ночь на 3 июля были поражены склады боеприпасов российских оккупантов в районе Большого Орехового на ТОТ Донецкой области.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Поражены склады боеприпасов врага в Донецкой области

В ночь на 3 июля подразделения Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по складам боеприпасов захватчиков в районе Большого Орехового на ВОТ Донецкой области.

Цель успешно поражена. Фиксировалась мощная вторичная детонация, характер которой указывает на взрывы зенитных управляемых ракет и боеприпасов к реактивным системам залпового огня,

– говорится в сообщении.

Сейчас результаты огневого поражения уточняются.

В Генштабе указали, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

К слову, в среду, 2 июля, дроны СБУ успешно поразили склады боеприпасов армии России в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска.

Начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.