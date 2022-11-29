Была угроза ракетного удара по наземному вооружению, – Воздушные силы о последней тревоге

В Украине днем 29 ноября объявили воздушную тревогу, однако уже через несколько минут дали отбой. Случилось это из-за того, что была реальная угроза очередного вражеского удара.

Детали рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Готовиться надо всегда, – Игнат о возможных ракетных обстрелах на следующей неделе

По его словам, эта воздушная тревога звучала не просто так.

Воздушная тревога может быть объявлена во многих случаях. Сегодня была угроза ракетного удара наземным вооружением,

– сказал Юрий Игнат.

В то же время он отметил, что Воздушные силы готовы отражать атаки врага. Командующий Воздушных сил заверил, что наши бойцы находятся в полной боевой готовности.

Может ли враг использовать еще большее количество ракет

Юрий Игнат подтвердил, что враг действительно пытается увеличить количество своих ракет.

Знаем, что враг добавил количество кораблей, самолетов. Это может свидетельствовать об увеличении и количества ракет,

– добавил Игнат.

В то же время тех ракет, которые могут потенциально полететь по территории Украины, осталось не так много. В этом контексте спикер Воздушных сил вспомнил о ракетах типа "Калибр".

Будет ли враг использовать большее количество ракет, чем во время предыдущих атак, спрогнозировать трудно. Все зависит от его планов.