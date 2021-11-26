Известно, что агрессивно настроенными были ориентировочно 100 граждан Ирака. Об этом заявили в пограничной службе Польши.

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В Польше беженцы устроили бунт – требовали выпустить их

Сегодня (говорится о 26 ноября – 24 канал) иностранцы, помещенные в охраняемый центр в Венджине, пытались сломать забор. Люди были агрессивны,

– сообщили в пограничной службы Польши.

В ведомстве также добавили, что в центре 600 мужчин, более половины из них – граждане Ирака.

Секретарь регионального отделения пограничной охраны Иоанна Конечняк рассказала Польскому агентству печати, что ориентировочно 100 агрессивно настроенных мигрантов вышли из здания и начали требовать освобождения, ведь они хотят попасть в Германию.

Именно поэтому они повыбивали некоторые окна. В RMF24 заявили, что мигранты вынесли из помещений центра оборудование и мебель, после чего попытались их поджечь. Полиции удалось стабилизировать ситуацию, – никто не покинул центр. К охране привлекли более 500 полицейских.

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Издание Lubuska сообщило, что мигранты хотели сбежать. Это, по данным издания, причина бунта – подготовка руководства центра к отправке обратно в Ирак группы из нескольких десятков человек, которые "не соответствовали условиям получения права на проживание".

Предварительно известно, что в центр отправляют мигрантов, которых задерживают за нелегальное пребывание в Польше.

Коротко о ситуации на границе с Польшей

Ситуация на границе Польши и Беларуси обострилась тогда, когда тысячи мигрантов заметили на границе. Люди стремились попасть в Европу.

Преимущественно это граждане Турции, Ирана, Ирака, и Сирии.

Это случилось после того, как Беларусь в мае заявила, что не будет сдерживать поток мигрантов.

Ночью 26 ноября 217 мигрантов пытались незаконно пересечь границу Польши с Беларусью. На одном участке ограждение штурмовали почти 200 мигрантов.

26 ноября режим Александра Лукашенко все больше испытывает проблемы с мигрантами на своей территории. Из-за этого Беларусь может направить поток нелегалов в сторону Украины. Именно поэтому 24 ноября украинские правоохранители начали спецоперацию "Полесье" на границе Украины, что предусматривает меры защиты нашей границы от возможного наплыва беженцев с территории Беларуси.

Полный текст публикации пограничной службы Польши

Ситуация под контролем.

Сегодня иностранцы, помещенные в охраняемый центр в Венджині, пытались сломать забор. Люди были агрессивны.

В центре 600 мужчин, более половины – граждане Ирака.