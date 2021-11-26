Відомо, що агресивно налаштованими були орієнтовно 100 громадян Іраку. Про це заявили у Прикордонній службі Польщі.
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У Польщі біженці влаштували бунт – вимагали випустити їх
Сьогодні (мовиться про 26 листопада – 24 канал) іноземці, поміщені в охоронюваний центр у Венджині, намагалися зламати паркан. Люди були агресивні,
– повідомили у Прикордонній служби Польщі.
У відомстві також додали, що в центрі 600 чоловіків, понад половина з них – громадяни Іраку.
Речниця регіонального відділення прикордонної охорони Іоанна Конечняк розповіла Польському агентству друку, що орієнтовно 100 агресивно налаштованих мігрантів вийшли з будівлі та почали вимагати звільнення, адже вони хочуть потрапити до Німеччини.
Саме тому вони повибивали деякі вікна. У RMF24 заявили, що мігранти винесли з приміщень центру обладнання та меблі, після чого спробували їх підпалити. Поліції вдалось стабілізувати ситуацію, – ніхто не покинув центр. До охорони залучили понад 500 поліцейських.
Поліція зупинила бунт мігрантів у Польщі: дивіться відео
Видання Lubuska повідомило, що мігранти хотіли втекти. Це, за даними видання, причина бунту – підготовка керівництва центру до відправки назад до Іраку групи з декількох десятків осіб, які "не відповідали умовам отримання права на проживання".
Попередньо відомо, що у центр відправляють мігрантів, яких затримують за нелегальне перебування в Польщі.
Коротко про ситуацію на кордоні з Польщею
- Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі загострилась тоді, коли тисячі мігрантів помітили на кордоні. Люди прагнули потрапити в Європу.
- Переважно це громадяни Туреччини, Ірану, Іраку, та Сирії.
- Це трапилось після того, як Білорусь у травні заявила, що не стримуватиме потік мігрантів.
- Вночі 26 листопада 217 мігрантів намагались незаконно перетнути кордон Польщі з Білоруссю. На одній ділянці огорожу штурмували майже 200 мігрантів.
- 26 листопада режим Олександра Лукашенка все більше відчуває проблеми з мігрантами на своїй території. Через це Білорусь може спрямувати потік нелегалів у бік України. Саме тому 24 листопада українські правоохоронці розпочали спецоперацію "Полісся" на кордоні України, що передбачає заходи захисту нашого кордону від можливого напливу біженців з території Білорусі.
Повний текст публікації Прикордонної служби Польщі
Ситуація під контролем.
Сьогодні іноземці, поміщені в охоронюваний центр у Венджині, намагалися зламати паркан. Люди були агресивні.
У центрі 600 чоловіків, понад половину – громадяни Іраку.