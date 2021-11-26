Диктатор пообіцяв "зробити все для мігрантів"

Відео з прибуттям Лукашенка до кордону поширили пропагандистські ЗМІ та телеграм-канали. На кадрах видно самопроголошеного білоруського президента із сумними виразом обличчя, який дуже серйозно слухає нарікання мігрантів.

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Мігранти бідкалися Лукашенку, а той слухав переклад їхніх слів. Диктатор демонстративно закликав взяти дані у літньої мігрантки, родичі якої нібито зникли безвісти. Самопроголошений президент цинічно казав, що "не займатиметься політикою на долі мігрантів".

Лукашенко приїхав "вислухати" мігрантів: дивіться відео

До шоу пропаганда залучила навіть дітей. Диктатор тиснув їм руки та пригортав. Він розпитував, чи вистачає нелегалам місць у таборі і чи хочуть вони повернутися на батьківщину. Дівчинка-підліток навіть заявила, що "було б добре, якби всі президенти були такі ж, як Лукашенко".

Він, своєю чергою, пообіцяв, що, "зробить усе, чого захочуть мігранти, навіть якщо це буде погано для поляків, латвійців чи ще когось".

Зверніть увагу! Винним у міграційній кризі вважають саме Лукашенка. Він свідомо звіз мігрантів до кордону з Польщею, аби помститися Європейському Союзу за санкції.

Дивіться "шоу" від білоруської пропаганди з Лукашенком на кордоні:

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