Были ДРГ, убийцы и другие: сколько людей задержала полиция с начала вторжения на Харьковщине

На Харьковщине с начала полномасштабного вторжения России, 24 февраля, задержали уже 118 человек. Среди них были не только наемники врагов, но и обычные подозреваемые в преступлениях.

В частности, было несколько убийств и много преступлений с незаконным использованием оружия. Обнародованные полицией данные актуальны по состоянию на 2 апреля.

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Задержали много врагов

Кроме борьбы с преступностью, у правоохранителей сейчас и много другой работы. Следственно-оперативные группы работают над тем, чтобы тщательно документировать каждый факт вооруженных нападений России. Речь не только о гражданских объектах, но и военных.

За какие преступления задерживали людей в Харьковской области:

12 русских военных;

2 пособника и 2 участника диверсионно-разведывательных групп врага;

93 подозреваемых в имущественных преступлениях и преступлениях, связанных с незаконным обращением с оружием;

7 подозреваемых в умышленном убийстве;

2 подозреваемых в причинении тяжких телесных повреждений;

1 подозреваемый в насилии в отношении работника правоохранительного органа.

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Несмотря на то, что в Украине идет война против российских оккупантов, все задержания проводят в соответствии с законодательством. А именно по 208 статье Уголовного процессуального кодекса.