Были ли они заготовлены под тела, – родных защитников Мариуполя волнуют могилы возле Еленовки

Родных защитников "Азовстали" волнуют могилы, появившиеся перед терактом в Еленовке. Ведь оккупанты до сих пор не пускают на место трагедии ни одну третью сторону.

Соответствующую информацию озвучила Анна Науменко, невеста командира 1-й роты 1-го батальона защитников Мариуполя. Об этом она рассказала 24 каналу в интервью спустя 40 дней после трагедии в Еленовке.

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Родных защитников Мариуполя волнуют могилы в Еленовке

Анна Науменко рассказала, что россиянам важно оттягивать этот процесс, особенно с возвращением тел, ведь с помощью патологоанатомических исследований можно обнаружить следы термобарического поражения сразу же, что укажет на нацеленное убийство россией украинских воинов.

Поэтому логично, что они не допускают никого, никакую третью сторону. Прошло 40 дней, все следы зачищаются. Нас волнуют еще могилы на окраинах Еленовки – было ли это как раз заготовлено под тела? До сих пор неизвестно,

– сказала невеста защитника "Азовстали".

Анна Науменко также пояснила, что:

сделать экспертизы тел, пока россия не пойдет на контакт с международными миссиями и организациями, чтобы узнать, пытали бойцов или нет – будет невозможно;

никакой официальной информации со стороны россии нет;

официально россия умалчивает все подробности;

этого достаточно для понимания людьми в цивилизованном мире, что россиянам есть что скрывать.

Я надеюсь не только на дипломатическую поддержку и содействие этому вопросу среди мировых политиков. Я хочу, чтобы люди во всем мире понимали, что речь идет об игнорировании международных прав человека. Это мировой терроризм. Нас испытывают на прочность отсутствием связи, неведением, что с нашими родными, заставляют нас бояться следующих таких расправ, показывают, что за такие массовые преступления могут лишиться ответственности,

– добавила она.

Что известно о могилах в Еленовке

Основатель проекта журналистских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс в начале августа заявил, что российские оккупанты готовили атаку на украинских пленных в Еленовке. Они выкопали для этого могилы минимум за неделю до взрыва.

По словам Элиота Хиггинса, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что сдвиг почвы произошел между 18 и 21 июля.

Есть видеодоказательства, снятые со спутника. Также OSINT-исследователь Александер Оливер сообщил, что на снимке от 27 июля, за два дня до взрыва, могилы возле колонии пустые. Уже 29 июля, в день взрыва, они были засыпаны.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предположил в интервью Голосу Америки, что представителей миссии ООН и Международного комитета Красного Креста пустят к месту убийства пленных украинских военнослужащих в Еленовке только после того, как россия скроет все следы военного преступления.

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