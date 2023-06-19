В Воздушных силах назвали причину тревоги из-за вражеской авиации: были ли пуски ракет
19 июня 2023, 15:52Читати новину українською
Источник:Воздушные Силы ВСУ
В Украине 19 июня около 13:45 объявляли воздушную тревогу на Юге и Востоке. Причиной воздушной тревоги являлась активность вражеской авиации.
В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет Х-22. Приблизительно через час в Украине объявили отбой воздушной тревоги.
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Оккупанты имитировали пуски ракет
В Воздушных Силах сообщили, что дальние бомбардировщики Ту-22м3, вылетавшие с аэродрома Моздок (Северный Кавказ), предположительно, проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет.
В то же время на Запорожском направлении работала враждебная тактическая авиация, реактивная артиллерия (возможно С-300). Пока информация уточняется.
Что известно о ракете Х-22Это противокорабельная ракета, не предназначенная для ударов по наземным целям. Однако Россия применяет Х-22, точность которой крайне низка по сравнению с другими крылатыми ракетами, по наземным целям. Так, в январе 2023 года Россия уничтожила ракетой 9-этажный дом в Днепре, а в июне 2022 года – ТРЦ в Кременчуге. Масса боевой части Х-22 составляет до 1 тысячи килограммов, что больше, чем у "Кинжала" и остальных российских ракет. Из-за высокой скорости перехватить ракету Х-22 крайне сложно. Это может сделать ЗРК Patriot.
Россия может нанести новые массированные удары "Шахедами"
- Представитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что вскоре Россия может нанести новые массированные удары "Шахедами".
- По ее словам, оккупанты ожидают обновления поставок. Следовательно, Гуменюк предположила, что через несколько дней может быть усилена атака.
- В ночь на 19 июня россияне выпустили по Украине 4 "Шахеда" с восточного побережья Азовского моря. Силы ПВО уничтожили все цели.