Были мощные удары, – в Донецкой ОВА сказали, где в области продолжаются интенсивные боевые действия

Совершенно вся территория Донецкой области находится под атаками российских оккупантов. Сейчас "горячо" везде.

Об этом 24 канала рассказала представитель Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

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Где продолжаются интенсивные боевые действия

По словам Игнатченко, сейчас интенсивные бои продолжаются в районе Угледара, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

Однако не следует забывать, что, например, мощные удары сегодня (7 мая – 24 канал) были нанесены по Бахмуту и Константиновке. То есть горячо везде,

– рассказала пресс-секретарь ОВА.

Также довольно напряженным участком фронта в Донецкой области является Лиман. Власти до сих пор пытаются вывезти оттуда людей.

Какова ситуация в Мариуполе

Как рассказала Игнатченко, ситуация во временно оккупированном Мариуполе остается очень тяжелой. Городу необходима деблокада. В то же время нуждаются в помощи военные, до сих пор остающиеся на заводе "Азовсталь".

Украинским властям 7 мая удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских из "Азовстали". С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей.

Также в Мариуполе очень тяжелая эпидемиологическая ситуация. По мнению представителя ОВА, все это в дальнейшем будет только обостряться.

"Уже вскоре температура воздуха повысится и то, что у нас будет в Мариуполе, можно только предполагать", - добавила Игнатченко.

Ситуация в Донецкой области: последние новости

Россияне продолжают уничтожать населенные пункты в Донецкой области и убивать мирное население. Утром 7 мая оккупанты нанесли ракетный удар по лицею в городе Константиновка в Краматорском районе.

Оккупанты совершили авианалет на Бахмут. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко предварительно сообщил о по меньшей мере одного погибшего, впрочем, жертв может быть больше.

По данным Генштаба ВСУ , на Донецком направлении россияне сконцентрировали основные усилия на том, чтобы взять под полный контроль населенный пункт Рубежное и подготовиться к наступлению на Лиман и Северодонецк.

В сети распространили информацию, что защитники Мариуполя якобы вышли к российским захватчикам с белым флагом и сдались. Однако украинские военные опровергли это и объяснили: обе группы используют белый флаг для эвакуации гражданских.

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